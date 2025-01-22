Не стало Максима Бироваша, экс-главного редактора журнала ТОП-100. Рейтинги крупнейших”

Не стало нашего коллеги и товарища Максима Бироваша.

Это большая потеря для семьи, но это также безусловная потеря для деловой журналистики, ярким и известным представителем которой Максим был не один десяток лет.

В профессиональной жизни Максим прошел путь от корреспондента до главного редактора СМИ и стал "своим" для многих редакций, редакторов, журналистов, корпоративных партнеров. В этом ему помогало врожденное чувство юмора и способность находить общий язык даже со сложными собеседниками.

Журнал "Бизнес", Korrespondent, Landlord, Forbes — вот неполный перечень СМИ , которые сформировали его профессиональный путь. Названия редакций говорят сами за себя. Но это также и сообщества профессионалов с которыми он работал на протяжении многих лет и которые его безусловно будут помнить.

Команда холдинга Ekonomika+ будет помнить его как профессионального, настойчивого журналиста и редактора, который к тому же был душой компании и легко мог разрядить напряжение в любом ньюзруме и на любой встрече меткой шуткой или остроумным замечанием.

На протяжении многих лет (до 2024 года включительно) Максим возглавлял журнал Топ-100. Рейтинги крупнейших”, а также поддерживал многочисленные инвенты коммуникационного хаба Ekonomika+. Во времена бурного развития электронных СМИ он оставался мастером печатной прессы, знал рецепт создания качественного делового журнала и самое главное – любил это.

Проекты, которые Максим реализовал в “ТОП-100. Рейтинги крупнейших" отличаются сложностью, масштабом, актуальностью и вкусом, а также имеют свой стиль, который легко угадывается коллегами даже по заголовкам.

Максим пошел дальше в профессиональной жизни и только присоединился к новому медийному проекту, получил новый профессиональный старт, как преждевременно ушел в из жизни.

Сын, муж, отец, коллега, наставник, друг…

Мы выражаем искренние соболезнования семье Максима Бироваша и его жене Ольге.

Помним.

RIP

Те, кто хочет поддержать жену Максима – Ольгу – могут сделать это с помощью конверта: 5168752136460220