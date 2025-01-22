Не стало Максима Біроваша, екс-головного редактора журналу “ТОП-100. Рейтинги найбільших”

Не стало нашого колеги та товариша Максима Біроваша.

Це велика втрата для сім’ї, але також це безумовна втрата для ділової журналістики, яскравим і знаним представником якої Максим був не один десяток років.

У професійному житті Максим пройшов шлях від кореспондента до головного редактора ЗМІ і став “своїм” для багатьох редакцій, редакторів, журналістів, корпоративних партнерів. У цьому йому допомагало вроджене почуття гумору та здатність знаходити спільну мову навіть зі складними співбесідниками.

Журнал “Бізнес”, Korrespondent, Landlord, Forbes - ось неповний перелік ЗМІ, які сформували його професійний шлях. Назви редакцій говорять самі за себе. Але це ще й спільноти професіоналів, з якими він працював впродовж багатьох років і які його безумовно пам’ятатимуть.

Команда холдингу Ekonomika+ пам’ятатиме його як професійного, наполегливого журналіста та редактора, який до того ж був душею компанії та легко міг розрядити напругу у будь-якому ньюзрумі та на будь-якій зустрічі влучним жартом чи дотепним зауваженням.

Впродовж багатьох років (до 2024 року включно) Максим очолював журнал “Топ-100. Рейтинги найбільших”, а також підтримував чисельні івенти комунікаційного хабу Ekonomika+. У часи бурхливого розвитку електронних ЗМІ він залишався майстром друкованої преси, знав рецепт створення якісного ділового журналу і найголовніше - любив це.

Проєкти, які Максим реалізував у “ТОП-100. Рейтинги найбільших” відрізняються складністю, масштабом, актуальністю та смаком, а також мають свій стиль, який легко вгадується колегами навіть по заголовках.

Максим пішов далі у професійному житті й тільки но доєднався до нового медійного проєкту, отримав новий професійний старт, як передчасно пішов у засвіти.

Син, чоловік, батько, колега, наставник, друг…

Ми висловлюємо щирі співчуття родині Максима Біроваша та його дружині Ользі.

Пам’ятаємо та сумуємо.

R.I.P

Ті, хто хоче підтримати дружину Максима — Ольгу — можуть зробити це за допомогою конверту: 5168752136460220