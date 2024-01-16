Оккупанты ударили по жилой инфраструктуре в центре Харькова

Вечером 16 декабря Харьков оказался под очередным обстрелом страны-агрессора. Предварительно атака произошла ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры, в том числе многоэтажных домов. На местах попаданий работают экстренные службы, а медики оказывают помощь пострадавшим, количество которых уже возросло до 17 человек.

"В тяжелом состоянии остаются 2 женщины. 12 человек также госпитализированы, находятся в лечебном учреждении в среднем и легком состояниях. Три человека от госпитализации отказались, им была оказана медицинская помощь на месте", - добавил Синегубов.

"Удар по центру Харькова носит исключительно террористический характер. Пострадали по меньшей мере десять жилых домов, и это только по предварительной информации. Утром департамент ЖКХ продолжит обследование периметра сегодняшнего обстрела и будет уточнена информация. Пострадавших сейчас 17 человек, из которых один тяжелый. Спасатели продолжают разбирать завалы, которых много", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он добавил, что удары произошли по центру города – туда, где нет никакой военной инфраструктуры, и именно туда, где жилая застройка.

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