Окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова

Ввечері 16 грудня Харків опинився під черговим обстрілом країни-агресора. Попередньо, атака відбулася ракетами С-300.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, зокрема багатоповерхових будинків. На місцях влучань працюють екстрені служби, а медики надають допомогу постраждалим, кількість яких вже зросла до 17 осіб.

"У важкому стані залишаються 2 жінки. 12 людей також госпіталізовані, перебувають у лікувальній установі в середньому та легкому станах. Три людини від госпіталізації відмовилися, їм була надана медична допомога на місці", - додав Синєгубов.

"Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією. Зранку департамент ЖКГ продовжить обстеження периметру сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що удари відбулися по центру міста – туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова.

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