Платные камеры в СИЗО: сколько денег получил госбюджет за два года функционирования проекта

За два года функционирования пилотного проекта "Платные камеры в СИЗО" за пользование услугой уплачено 21 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В ведомстве напоминают, что в декабре 2022 года правительство Украины одобрило Стратегию реформирования пенитенциарной системы до 2026 года и подробный план мер к ней.

Как сообщают в Минюсте, за два года функционирования пилотного проекта "Платные камеры в СИЗО" поступило 21 млн грн, за счет которых производился ремонт бесплатных камер.

Кроме того, средняя заработная плата осужденных выросла на 16% по сравнению с 2022 годом.

Также запущен пилотный проект "Участок социальной реабилитации – на пути домой , направленный на изменение подходов к организации выполнения и отбывания наказания.

"Реализация пилотного проекта создаст наиболее оптимальные условия для социального взаимодействия в участке социальной реабилитации на основе динамической безопасности, внедряет современные формы и методы проведения ресоциализационной работы, создает условия отбывания наказания, максимально приближенные к домашним", - отмечают в ведомстве.

Там констатируют, что осужденные и заключенные будут содержаться в надлежащих условиях, отвечающих национальным и международным стандартам.

"Это позволит уменьшить количество решений Европейского суда по правам человека по поводу нарушения прав осужденных и лиц, взятых под стражу, в Украине, а также сумму компенсаций из Государственного бюджета в связи с такими решениями", - подчеркивают в Минюсте.

Там добавляют, что улучшен правопорядок в учреждениях исполнения наказаний и усовершенствованы методы и инструменты исправления и ресоциализации осужденных.

Сколько стоит платная камера в СИЗО

Лучшие условия арестованные могут получить за установленный тариф, в то же время они отличаются в зависимости от СИЗО. Стоимость услуги за сутки иногда стартует от 290 гривен и доходит до около 2000 гривен в сутки.

Минюст часто предлагает скидки. Поэтому цены обновляются, ознакомиться с прайсом можно на сайте ведомства в разделе "Пенитенциарная служба Украины".

"Весь этот прайс есть на сайте Министерства юстиции, на специальном ресурсе, где можно забронировать такую камеру, и там действуют скидки. Если это покупка на неделю или месяц, то стоимость несколько меньше, чем если брать посуточно", - отметил Орлов.

Оплата за подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, уже пользуется спросом, фиксируют в ведомстве.