Платні камери у СІЗО: скільки грошей отримав держбюджет за два роки функціонування проєкту

Упродовж двох років функціонування пілотного проєкту "Платні камери в СІЗО" за користування послугою сплачено 21 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

У відомстві нагадують, що у грудні 2022 року Уряд України схвалив Стратегію реформування пенітенціарної системи до 2026 року і детальний план заходів до неї.

Як повідомляють у Мін’юсті, за два роки функціонування пілотного проєкту "Платні камери в СІЗО" надійшло 21 млн грн, за рахунок яких здійснювався ремонт безкоштовних камер.

Крім того, середня заробітна плата засуджених зросла на 16 % порівняно із 2022 роком.

Також запущено пілотний проект "Дільниця соціальної реабілітації – на шляху додому (СКАНДІ)", що спрямований на зміну підходів до організації виконання та відбування покарання.

"Реалізація пілотного проекту створить найбільш оптимальні умови для соціальної взаємодії у дільниці соціальної реабілітації на засадах динамічної безпеки, запроваджує сучасні форми і методи проведення ресоціалізаційної роботи, створює умови відбування покарання, максимально наближені до домашніх", - наголошують у відомстві.

Там констатують, що засуджені та ув’язнені утримуватимуться в належних умовах, що відповідають національним та міжнародним стандартам.

"Це дозволить зменшити кількість рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення прав засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні, а також суму компенсацій з Державного бюджету у зв’язку з такими рішеннями", - підкреслюють у Мін’юсті.

Там додають, що покращено правопорядок в установах виконання покарань та удосконалено методи та інструменти виправлення і ресоціалізації засуджених.

Скільки коштує платна камера в СІЗО

Кращі умови заарештовані можуть отримати за встановлений тариф, водночас вони різняться в залежності від СІЗО. Вартість послуги за добу подекуди стартує від 290 гривень і доходить до близько 2000 гривень за добу.

Мін'юст нерідко пропонує знижки. Тому ціни оновлюються, ознайомитися з прайсом можна на сайті відомства, у розділі "пенітенціарна служба України".

"Весь цей прайс є на сайті Міністерства юстиції, на спеціальному ресурсі, де можна забронювати таку камеру, і там діють знижки. Якщо це покупка на тиждень або на місяць, то вартість дещо менша, ніж якщо брати подобово", – зауважив Орлов.

Сплата за подарунковий сертифікат з надання послуги поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, вже також користується попитом, фіксують у відомстві.