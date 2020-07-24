Общество 1 час назад

В Украине появилась возможность дарить сертификаты на пребывание в платных камерах СИЗО

Если сертификат не будет использован в течение 6 месяцев со дня его покупки, деньги будут зачислены соответствующему изолятору в качестве благотворительной помощи

Так выглядят платные камеры в СИЗО. Фото: Facebook Дениса Малюськи Так выглядят платные камеры в СИЗО. Фото: Facebook Дениса Малюськи
Так выглядят платные камеры в СИЗО. Фото: Facebook Дениса Малюськи

Министерство юстиции Украины разработало новую услугу — подарочные сертификаты на пребывание в платных камерах следственных изоляторов. Купить такой сертификат можно онлайн, а воспользоваться — в течение 6 месяцев после приобретения.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook. Причем, публикация главы ведомства была сделана в шутливом тоне — Малюська предложил покупать такие сертификаты в качестве подарка чиновникам, судьям или политикам.

Кратко и по делу в Telegram

"Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если он окажется под стражей, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", — написал министр.

 

Впрочем, как отметил Малюська, несмотря на шуточный тон публикации, услуга действительно действует. Оформить сертификат можно по ссылке. Для этого нужно выбрать СИЗО, количество дней, оплатить услугу и распечатать сертификат и квитанцию.

Услуга доступна для 14 пенитенциарных учреждений по всей стране. Впрочем, стоимость пребывания в платных камерах значительно отличается: меньше всего стоят сутки пребывания в улучшенной камере СИЗО Черновцов — 346 грн, а больше всего — в Киеве (2000 грн за сутки).

Скриншот: online.minjust.gov.ua

Кроме того, как отметил Малюська, если оплаченный сертификат не будет использован в течение 6 месяцев со дня его покупки, деньги будут зачислены соответствующему изолятору в качестве благотворительной помощи.

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Напомним, что платные камеры в следственных изоляторах Украины появились в мае 2020 года. Площадь таких помещений больше, в них есть холодильник, телевизор и столовые принадлежности. По словам главы Минюста Дениса Малюськи, подобные камеры будут только в следственных изоляторах, в которых находятся люди, чья вина еще не доказана судом.

При этом вырученные деньги обещают использовать для поддержания надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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