Победа в этой войне будет за Украиной, Крым тоже вернем

Эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины Сергей Сотниченко дал комментарий по поводу ситуации в стране. Он был участником боев в Киевской области, в частности, в Буче, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину.

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Я считаю, что общая задача всех украинцев – одержать победу. Полное возвращение на границы нашей страны, как это было до 24 февраля, должно произойти, вероятно, до конца 2022 года. К концу зимы в следующем году максимум. Относительно Крыма ситуация другая – скорее всего, его удастся вернуть только во время процессов распада в России. Когда будет происходить борьба с режимом Путина.

Родом из Крыма моя семья. Он навеки должен принадлежать Украине. Ведь Крым – это Украина, у которой нет цели захватывать чужие территории. Когда украинцы победят в этой войне, люди, живущие в Крыму, должны самостоятельно принять решение - остаться украинцами и жить в Украине, или навсегда поехать в Россию. Это решение должно быть их личным, без фейков.

Я не просто убежден, я оперирую фактами, которые в то время наблюдал сам. В 2014 году я активно участвовал в блокировании создания фейкового референдума за присоединение Крыма к России. Тогда по регионам России всем российским политическим силам была поставлена задача собрать подписи из разных городов в поддержку присоединения Крыма.

То есть в России вся верион марионеточная - верхушка Москва, которая "тянет за веревки", ставит задачу, а все подконтрольные ей силы начинают делать то, что нужно Кремлю, во всех регионах, чтобы показать картинку. Поэтому мы группой людей, поскольку Крым моя семейная Родина максимально блокировали данные действия.

Я уверен, что так же началась и эта война России против Украины. По словам Путина, "если драки не избежать, нужно избивать первым". Но он уже проиграл, ведь переоценил свои возможности и живет в своей реальности. И не приняли бы Зеленский с Залужным это сражение, мы бы и дальше наблюдали за очередной ложью и то, что не сделали в 2014, продолжалось бы сейчас.

Без сомнений, мы, украинцы, сегодня имеем лучшую в мире армию, а российский президент Путин находится в состоянии крысы, которую загнали в тупик".