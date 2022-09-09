Перемога в цій війні буде за Україною, Крим також повернемо

Експерт криптовалютного та фінансового сектору України Сергій Сотніченко дав коментар з приводу ситуації в країні. Він також був учасником боїв у Київській області, зокрема в Бучі, коли Росія почала повномасштабний наступ на Україну.

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Я вважаю, що спільне завдання всіх українців - отримати перемогу. Повне повернення на кордони нашої країни, як це було до 24 лютого, має статись, ймовірно, до кінця 2022 року. До кінця зими наступного року максимум. Щодо Криму ситуація інша - скоріш за все, його вдасться повернути лише під час процесів розпаду в Росії. Коли відбуватиметься боротьба з режимом Путіна.

Родом з Криму моя сім’я. Він навіки має належати Україні. Адже Крим - це Україна, у якої немає мети захоплювати чужі території. Коли українці переможуть у цій війні, люди, які живуть в Криму, повинні самостійно ухвалити рішення - залишитись українцями і жити в Україні, чи ж назавжди поїхати до Росії. Це рішення має бути їхнім особистим, без жодних фейків.

Я не просто переконаний, я оперую фактами, які в той час спостерігав сам. В 2014 році я брав активну участь у блокуванні створення фейкового референдуму за приєднання Криму до Росії. Тоді по регіонам Росії всім російським політичним силам було поставлене завдання зібрати підписи з різних міст в підтримку приєднання Криму.

Тобто в Росії вся вертикаль маріонеточна - верхівка Москва, яка "тягне за мотузки", ставить завдання, а всі підконтрольні їй сили починають робити те, що потрібне Кремлю, у всіх регіонах, щоб показати картинку. Тому ми групою людей, оскільки Крим моя сімейна Батьківщина, максимально блокували дані дії.

Я переконаний, що так само розпочалась і ця війна Росії проти України. За словами Путіна, "якщо бійки не уникнути, потрібно бити першим". Але він вже програв, адже переоцінив свої можливості та живе у своїй власній реальності. І не прийняли б Зеленський із Залужним цей бій, ми б і далі спостерігали за черговою брехнею та те, що не зробили у 2014, продовжувалося б зараз.

Без сумнівів, ми, українці, сьогодні маємо найкращу у світі армію, а російський президент Путін знаходиться в стані щура, якого загнали в глухий кут".