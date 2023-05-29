"Поймай барыгу" поддержат максимально - экс-чиновник Пенитенциарной службы

Опытный пенитенциарий, бывший руководитель Одесской колонии и СИЗО Владимир Мастицкий поддержал акцию "Поймай барыгу". В интервью блогеру Стасу Домбровскому он заявил, что такая инициатива как проект "Поймай барыгу" найдет безумный отклик и в обществе, и даже среди представителей криминального мира.

"Я думаю, что в обществе эта проблема назрела, кто сталкивается больше, кто меньше. И я уверен, что вы найдете много единомышленников с обеих сторон. Общество меняется и общественный и медийный контроль очень эффективны", - отметил Владимир Мостицкий.

Бывший высокопоставленный чиновник уверен, что победить наркоторговлю возможно только при активном участии граждан. Именно поэтому называет акцию "Поймай барыгу" перспективной.

Негативное отношение к психотропным веществам, как ни странно, распространено и в мире криминала, рассказал Мостицкий. Это хороший заработок, но с годами наркотики и вредные вещества превратились в такие, которые способны достаточно быстро убивать зависимых.

"Все согласны с тем, что наркотики это зло. Никто и никогда не признался, что относится к этому положительно, никто и никогда. Социум что-то упустил, или система упустила, если за десять-двадцать лет появились новые виды наркотиков, которые стали еще более опасными. А если эта проблема не будет решаться, то через десять-двадцать лет они станут еще более опасными", - подчеркивает Мастицкий.

Напомним, акция "Поймай барыгу - получи кэш" стартовала первого мая. Бизнесмен и меценат Егор Левченко платит деньги каждому, кто поможет разоблачить торговца запрещенными препаратами или изготавливающую их лабораторию.

Организаторы заявляют, что главная цель акции – полностью очистить Украину от наркоторговли. Пока проект действует по всей стране, а денежные вознаграждения участники акции получают на карту.