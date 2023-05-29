"Спіймай баригу" підтримають максимально – екс-посадовець Пенітенціарної служби

Досвідчений пенітенціарій, колишній керівник Одеської колонії та СІЗО Володимир Мастицький підтримав акцію "Спімай баригу". В інтерв’ю блогеру Стасу Домбровському він заявив, що така ініціатива як проект "Спіймай баригу" знайде шалений відгук і в суспільстві, і навіть серед представників кримінального світу.

"Я думаю, що в суспільстві ця проблема назріла, хтось стикається більше, хтось менше. І я впевнений, що ви знайдете багато однодумців з обох боків. Суспільство змінюється і громадський і медійний контроль дуже ефективні", - зазначив Володимир Мастицький.

Колишній високопосадовець впевнений, що перемогти наркоторговлю можливо тільки за активної участі громадян. Саме тому називає акцію "Спіймай баригу" перспективною.

Негативне ставлення до психотропних речовин, як не дивно, розповсюджене і в світі криміналу, розповів Мастицький. Це гарний заробіток, але з роками наркотики зі шкідливих речовин перетворилися на такі, що здатні доволі швидко вбивати залежних.

"Всі погоджуються з тим, що наркотики це зло. Ніхто і ніколи не зізнався, що ставиться до цього позитивно, ніхто і ніколи. Соціум щось упустив, або система упустила, якщо за десять-двадцять років з’явилися нові види наркотиків, які стали ще більш небезпечними. А якщо ця проблема не буде вирішуватися, то за десять-двадцять років вони стане ще більш небезпечними", - підкреслює Мастицький.

Нагадаємо, акція "Спіймай баригу – отримай кеш" стартувала першого травня. Бізнесмен і меценат Єгор Левченко платить гроші кожному, хто допоможе викрити торгівця забороненими препаратами або лабораторію, яка їх виготовляє.

Організатори заявляють, що головна мета акції – повністю очистити Україну від наркоторговлі. Наразі проект діє по всій країні, а грошові винагороди учасники акції отримують на карту.