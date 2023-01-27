"Помогаем. Побеждаем": итоги работы за 9 месяцев Координационного центра бесплатной доставки гуманитарной помощи

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Начиная с 31 марта 2022 года, когда компания "ТЕДИС Украина" создала Координационный центр по бесплатной доставке гуманитарной помощи, было выполнено 150 заявок и перевезено около 215 тонн груза от благотворительных фондов и волонтерских организаций.

Это продукты питания (в том числе детские), гигиенические средства, бытовая химия, одежда, медикаменты.

Больше всего доставок было выполнено по заказу благотворительных фондов "Каритас Украины" и Let's help: 53 и 51 соответственно. Среди партнеров Координационного центра также благотворительные фонды, как «Твоя опора», «Starenki», «Полевая кухня Б-50» и Stay Safe UA.

За время работы Координационного центра "Помогаем. Побеждаем" география доставок охватила такие области, как Киевская, Черниговская, Львовская, Тернопольская, Сумская, Харьковская, Черновецкая, Винницкая, Житомирская и Полтавская, а также города: Запорожье, Полтава, Винница, Днепр и Хмельницкий.

Напомним, что Координационный центр "Помогаем. Побеждаем" в декабре 2022 года попал в каталог благотворительных фондов и организаций, созданный ESG Хабом Европейской Бизнес Ассоциации