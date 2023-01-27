"Допомагаємо. Перемагаємо": підсумки роботи за 9 місяців Координаційного центру з безкоштовної доставки гуманітарної допомоги

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Починаючи з 31 березня 2022 року, коли компанія "ТЕДІС Україна" створила Координаційний центр з безкоштовної доставки гуманітарної допомоги, було виконано 150 заявок і перевезено близько 215 тон вантажу від благодійних фондів та волонтерських організацій.

Це продукти харчування (в тому числі дитячі), засоби гігієни, побутова хімія, одяг, медикаменти.

Найбільше доставок було виконано на замовлення благодійних фондів "Карітас України" та «Let’s help»: 53 і 51 відповідно. Також серед партнерів Координаційного центру такі благодійні фонди, як «Твоя опора», «Starenki», «Польова кухня Б-50» та Stay Safe UA.

За час роботи Координаційного центру "Допомагаємо. Перемагаємо" географія доставок охопила такі області як Київська, Чернігівська, Львівська, Тернопільська, Сумська, Харківська, Черновецька, Вінницька, Житомирська та Полтавська, а також міста: Запоріжжя, Полтава, Вінниця, Дніпро та Хмельницький.

Нагадаємо, що Координаційний центр "Допомагаємо. Перемагаємо" в грудні 2022 року потрапив до каталогу благодійних фондів і організацій, який створено ESG Хабом Європейської Бізнес Асоціації