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Проект "Найди близких" просит помощи в поиске пропавших людей в Донецкой и Харьковской областях
В Донецкой и Харьковской областях пропали люди. Просим помочь в поисках.
1. Терехова Ирина Николаевна. 08.10.1948 г.р. Прописана и проживала: г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев д. 101, кв 53. Особые приметы: была одета в светло-серое стеганное пальто, шерстяной платок синего цвета и черные сапоги. С собой имела документы, деньги и ключи 3 штуки. Обстоятельства исчезновения: ее эвакуировали из района Северной Салтовки в район ХТЗ (ул. 12 апреля, 17), после чего она вышла из дома и больше не вернулась.
Если у вас есть любая информация о местонахождении Ирины, просьба сообщить по телефону:
+380967680049 (Терехова Ольга).Подписывайтесь на наш YouTube канал
2. Лосев Александр Валерьевич. 17.03.1986 г.р. Исчез в районе с. Безымянная, Донецкая обл. Особые приметы: имел татуировки на руках и шее.
Если у вас есть любая информация о местонахождении Александра, просьба сообщить по телефону:
+380984708543 (мать).
Проект "Найди близких" некоммерческий, все ваши обращения будут отредактированы и опубликованы бесплатно в СМИ.
Мы просим граждан, родственники которых не выходят на связь, посылать нам всю информацию. Рекомендуем использовать следующую форму обращения:
1. ФИО пропавшего человека;
2. ваши контактные данные;
3. фото пропавшего, описание особых примет;
4. приблизительное место последнего пребывания пропавшего.
Координатором проекта является заместитель руководителя информагентства "Интерфакс-Украина" и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.
ВАЖНО!!! Информацию о пропавших присылайте по электронной почте [email protected]
Приглашаем коллег из СМИ присоединиться к инициативе!