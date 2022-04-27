Проект "Найди близких" просит помощи в поиске пропавших людей в Донецкой и Харьковской областях

В Донецкой и Харьковской областях пропали люди. Просим помочь в поисках.

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1. Терехова Ирина Николаевна. 08.10.1948 г.р. Прописана и проживала: г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев д. 101, кв 53. Особые приметы: была одета в светло-серое стеганное пальто, шерстяной платок синего цвета и черные сапоги. С собой имела документы, деньги и ключи 3 штуки. Обстоятельства исчезновения: ее эвакуировали из района Северной Салтовки в район ХТЗ (ул. 12 апреля, 17), после чего она вышла из дома и больше не вернулась.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Ирины, просьба сообщить по телефону:

+380967680049 (Терехова Ольга).

2. Лосев Александр Валерьевич. 17.03.1986 г.р. Исчез в районе с. Безымянная, Донецкая обл. Особые приметы: имел татуировки на руках и шее.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Александра, просьба сообщить по телефону:

Александр Лосев

+380984708543 (мать).

Проект "Найди близких" некоммерческий, все ваши обращения будут отредактированы и опубликованы бесплатно в СМИ.

Мы просим граждан, родственники которых не выходят на связь, посылать нам всю информацию. Рекомендуем использовать следующую форму обращения:

1. ФИО пропавшего человека;

2. ваши контактные данные;

3. фото пропавшего, описание особых примет;

4. приблизительное место последнего пребывания пропавшего.

Координатором проекта является заместитель руководителя информагентства "Интерфакс-Украина" и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.

ВАЖНО!!! Информацию о пропавших присылайте по электронной почте [email protected]

Приглашаем коллег из СМИ присоединиться к инициативе!