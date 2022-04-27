Проєкт "Знайди близьких" просить допомоги у пошуку зниклих людей у Донецькій та Харківській областях

У Донецькій та Харківській областях зникли люди. Просимо допомогти у пошуках.

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1. Терехова Ірина Миколаївна. 08.10.1948 р.н. Прописана та проживала: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців д. 101, кв 53 .Особливі прикмети: була одягнена у світло-сіре стьобане пальто, вовняну хустку синього кольору та чорні чоботи. З собою були документи, гроші та ключі 3 штуки. Обставини зникнення: її евакуювали з району Північної Салтівки в район ХТЗ (вул. 12 квітня, 17), після чого вона вийшла з дому і більше не повернулася.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Ірини, прохання повідомити за телефоном:

+380967680049 (Терехова Ольга).

2. Лосєв Олександр Валерійович. 17.03.1986 р.н. Зник в районі с. Безіменного Донецької обл. Особливі прикмети: мав татуювання на руках та шиї.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Олександра, прохання повідомити за телефоном:

Олександр Лосєв

+380984708543 (мати).

Проєкт "Знайди близьких" є некомерційним, всі ваші звернення будуть відредаговані та опубліковані безкоштовно у ЗМІ.

Ми просимо громадян, родичі яких не виходять на зв’язок, надсилати нам всю інформацію. Рекомендуємо використовувати таку форму звернення:

1. ПІБ зниклої людини;

2. ваші контактні дані;

3. фото зниклого, опис особливих прикмет;

4. приблизне місце останнього перебування зниклого.

Координатором проєкту є заступник керівника інформагентства "Інтерфакс-Україна" та видавець проєкту Open4Business Максим Уракін.

ВАЖЛИВО!!! Інформацію про зниклих надсилайте, будь ласка, на електронну пошту [email protected]

Запрошуємо колег із ЗМІ приєднатися до ініціативи!