Профессия — хорошие дела. 5 причин начать карьеру в сфере благотворительности

Все свое свободное время он посвящает помощи другим. Не берет за это себе ни копейки, а тратит на добрые дела все свои средства. Постоянно призывает скинуться на карту. Своими руками загружает коробки с гуманитаркой в машину и лично ведет эту машину.

Приблизительно таковы стереотипы украинцев о работниках благотворительной сферы. Действительно: в первые месяцы полномасштабной войны волонтеры без преувеличения спасли страну от гуманитарной катастрофы. Так работали и мы, когда организовали благотворительную кухню в Харькове.

Но современная благотворительность работает по-другому.

Зарплата и карьера – вполне совместимы с хорошими делами. Работать за деньги и работать по зову сердца – вещи, которые не противоречат друг другу. Зарабатывать и помогать это можно делать одновременно.

Именно так поступают крупные международные благотворительные организации. Именно такое будущее украинской индустрии добрых дел. И термин "индустрия" в таком случае – не преувеличение. Приведу всего несколько цифр.

Согласно исследованию Forbes, в 2023 году в Украине на благотворительность были направлены средства, эквивалентные 2-2,5% ВВП. Если взять только официально зарегистрированные благотворительные организации – они привлекли 1,7% ВВП. Это сопоставимо с объемом строительной отрасли!

А по итогам 2024 года Украина заняла 7 место в рейтинге Charities Aid Foundation – британской организации, ежегодно исследующей вовлеченность населения стран мира в благотворительную деятельность. Украина также вошла в топ-5 государств с самыми высокими показателями роста рейтинга.

О динамике отрасли говорит и рост налоговых выплат. В частности, наш фонд за 2024 год увеличил этот показатель на 74% по сравнению с 2023 годом.

Я убежден, что благотворительность в Украине – это отрасль будущего. И у вас есть не менее 5 причин присоединиться к этому будущему уже сегодня.

Помощь людям. Когда ты знаешь, что твоя работа в прямом смысле спасает людей, это безумная мотивация! Не каждый может найти силы, время или средства стать волонтером. Трудоустройство в благотворительной организации – достойная альтернатива волонтерству.

Работа по своей специальности. В индустрии добрых дел работают не дипломированные благотворители, а люди очень разных профессий. В нашей команде есть школьные учителя и психологи, водители и строители, повара и электричества, юристы и бухгалтеры.

Приведу наиболее красноречивый пример. Один наш сотрудник – профессиональный ведущий развлекательных мероприятий, за что получил прозвище «Смайл». Казалось бы, это не профессия военного времени. Но он среди других задач проводит ивенты для детей-переселенцев. И стоит лишь посмотреть в их радостные глаза, которые до этого видели взрывы и пожары.

Вы просто продолжаете заниматься тем, чем занимались всю жизнь. Но при этом помогаете людям. И это, повторюсь, безумно мотивирует.

Стабильный заработок. Большие благотворительные организации Украины, как правило, сотрудничают с авторитетными международными донорами. Если украинский фонд работает профессионально и прозрачно, то перебоев с финансированием не будет. В условиях нынешней нестабильности это безусловный плюс для работника.

международные контакты. Наши проектные менеджеры находятся в постоянном контакте с представителями международных доноров. Регулярно посещают их офисы в Европе и США. Часто принимают участие в семинарах и форумах за границей. Фактически это сравнимо с карьерой в международной компании.

Опыт и карьера. Чтобы работать с международными благотворительными структурами, нужно разобраться, как они работают. Потому сотрудники крупных украинских фондов постоянно проходят соответствующие тренинги. Это бесценный опыт, который поможет вам в вашей карьере. Развивая благотворительность, вы будете развиваться сами.

Махатма Ганди говорил: "Будь тем изменением, которое хочешь увидеть в мире". Лично я хочу увидеть, как в Украине развивается институциональная благотворительность. Которая является не спонтанным "сбором на карту", а игрой в длинную. Игрой по мировым правилам и в мировых масштабах.

Частью этого изменения можете стать и вы. Достаточно открыть сайт по поиску работы.