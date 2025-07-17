Професія — добрі справи. 5 причин розпочати кар’єру в сфері благодійності

Увесь свій вільний час він присвячує допомозі іншим. Не бере за це собі жодної копійки, натомість витрачає на добрі справи всі свої кошти. Постійно закликає скинутися на картку. Своїми руками завантажує коробки з гуманітаркою в машину і потім особисто веде цю машину.

Приблизно такими є стереотипи українців про працівників благодійної сфери. Дійсно: в перші місяці повномасштабної війни волонтери без перебільшення врятували країну від гуманітарної катастрофи. Так працювали й ми, коли організували благодійну кухню в Харкові.

Але сучасна благодійність працює по-іншому.

Зарплата та кар’єра – цілком сумісні з добрими справами. Працювати за гроші і працювати за покликом серця – речі, що не протирічать одна одній. Заробляти та допомагати – це можна робити одночасно.

Саме так діють великі міжнародні благодійні організації. Саме таке — майбутнє української індустрії добрих справ. І термін "індустрія" в такому випадку — не перебільшення. Наведу лише декілька цифр.

Згідно дослідженню Forbes, у 2023 році в Україні на благодійність було спрямовано кошти, еквівалентні 2-2,5% ВВП. Якщо взяти лише офіційно зареєстровані благодійні організації - вони залучили 1,7% ВВП. Це співставно з обсягом будівельної галузі!

А за підсумками 2024 року Україна посіла 7 місце в рейтингу Charities Aid Foundation - британської організації, яка щорічно досліджує залученість населення країн світу до благодійної діяльності. Україна також увійшла до топ-5 держав з найвищими показниками зростання рейтингу.

Про динаміку галузі свідчить і зростання податкових виплат. Зокрема, наш фонд за 2024 рік збільшив цей показник на 74% у порівнянні з 2023-м.

Я переконаний, що благодійність в Україні - це галузь майбутнього. І у вас є щонайменше 5 причин долучитися до цього майбутнього вже сьогодні.

Допомога людям. Коли ти знаєш, що твоя робота в прямому сенсі рятує людей, це шалена мотивація! Не кожен може знайти в собі сили, час чи кошти стати волонтером. Працевлаштування в благодійній організації – достойна альтернатива волонтерству.

Робота за своїм фахом. В індустрії добрих справ працюють не дипломовані благодійники, а люди дуже різних професій. В нашій команді є шкільні вчителі й психологи, водії й будівельники, кухарі й електрики, юристи й бухгалтери.

Наведу найбільш красномовний приклад. Один наш співробітник – професійний ведучий розважальних заходів, за що отримав прізвисько «Смайл». Здавалося б, це не професія воєнного часу. Але він, поміж інших завдань, проводить івенти для дітей-переселенців. І варто лише поглянути в їхні радісні очі, які до того бачили лише вибухи та пожежі.

Ви просто продовжуєте займатися тим, чим займалися все життя. Але при цьому допомагаєте людям. І це, повторюся, шалено мотивує.

Стабільний заробіток. Великі благодійні організації України, як правило, співпрацюють з авторитетними міжнародними донорами. Якщо український фонд працює фахово й прозоро, перебоїв з фінансуванням не буде. В умовах нинішньої нестабільності це безумовний плюс для працівника.

Міжнародні контакти. Наші проєктні менеджери перебувають у постійному контакті з представниками міжнародних донорів. Регулярно відвідують їхні офіси в Європі та США. Часто беруть участь у семінарах та форумах за кордоном. Фактично це можна порівняти з кар’єрою в міжнародній компанії.

Досвід та кар’єра. Щоб працювати з міжнародними благодійними структурами, треба розібратися, як працюють вони. Тому співробітники крупних українських фондів постійно проходять відповідні тренінги. Це – безцінний досвід, який допоможе вам у вашій кар’єрі. Розвиваючи благодійність, ви будете розвиватися самі.

Махатма Ганді казав: "Будь тією зміною, яку хочеш побачити у світі". Особисто я хочу побачити, як в Україні розвивається інституційна благодійність. Яка є не спонтанним "збором на картку", а грою в довгу. Грою за світовими правилами і у світових масштабах.

Частиною цієї зміни можете стати й ви. Достатньо лише відкрити сайт із пошуку роботи.