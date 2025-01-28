Райф вместе с Украиной: как банк помогает людям и экономике в сложные времена

"ТОП-100" рассказывает об инициативах, запущенных Райффайзен Банком, чтобы помочь украинцам, военным и поддержать экономику страны.

"Вместе с Украиной" — это о реальных действиях, о поддержке людей и экономики страны в самые сложные времена. От гуманитарных инициатив к помощи бизнеса Райффайзен Банк ставит людей и страну на первое место. С февраля 2022 его программы охватили миллионы украинцев, а сумма поддержки превышает миллиард гривен.

Основные направления помощи Райффайзен Банку:

обустройство укрытий в учебных заведениях;

лечение и протезирование пострадавших от войны;

поддержка ветеранских и малых бизнесов;

всесторонняя помощь детям;

гуманитарная помощь для предотвращения продовольственного и экологического кризисов.

Инвестиция в будущее

Одним из ключевых направлений благотворительной деятельности Райффайзен Банка стала поддержка образования и безопасности детей. Ведь, несмотря на вызовы войны, образование остается фундаментом и одной из важнейших инвестиций в будущее Украины.

Многие образовательные учреждения не возобновили привычные офлайн-занятия из-за отсутствия укрытий, оборудованных в соответствии с нормами ГСЧС. Чтобы вернуть украинским детям возможность получать образование очно в максимально безопасных условиях, в 2022 году была создана программа "Захисток: безпечна освіта" по инициативе KSE Foundation и при поддержке Минобразования Украины. Райффайзен Банк стал крупнейшим донором этой инициативы, выделив 40 млн. грн.

Укрытие в украинской школе для обустройства в рамках программы "Захисток: безпечна освіта". Фото: пресс-служба

Цель программы – обустроить укрытие в школах и детских садах Украины. По состоянию на декабрь 2024 года благодаря программе обустроено 97 укрытий в учебных заведениях, что позволило 36 тыс. детей вернуться к очному обучению.

Особое внимание в рамках проекта уделяют школам на приграничных и деоккупированных территориях, где самый высокий риск обстрелов и частота воздушных тревог. принимает детей из восьми соседних населенных пунктов и является убежищем для переселенцев из Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Укрытие после ремонта. Фото: пресс-служба

В сентябре 2024 года стартовала инициатива "За-хист-ок", направленная на поддержку детей в сельской местности. Исследование PISA-2022 выявило, что подростки из деревень существенно отстают от своих сверстников в городах. В математике, чтении и естественных дисциплинах разница в успешности эквивалентна четырем-пяти годам обучения. Эти данные свидетельствуют о критической потребности в создании безопасных и качественных образовательных условий в селах.

Герои среди нас: адаптация, поддержка, новые возможности для ветеранов

Возвращаясь с фронта, ветераны сталкиваются с новыми вызовами – адаптацией к гражданской жизни, поиском работы и восстановлением своего физического и ментального здоровья. Чтобы помочь ветеранам найти свое место в гражданской жизни, Райффайзен Банк создает комплексные программы поддержки, помогающие строить новые возможности и интегрироваться в общество.

Банк первым в Украине вступил в должность Veteran Officer. Специалист должен облегчить адаптацию военных к корпоративной среде. Благодаря внедрению комплексной программы реинтеграции Райф вошел в топ-25 работодателей, дружественных к ветеранам.

Сегодня сообщество ветеранов банка насчитывает 25 коллег, которые вернулись из рядов ВСУ или присоединились к команде с рынка труда. Компания также сохраняет рабочие места для 245 мобилизованных сотрудников и выплатила им более 248 млн грн средней зарплаты.

Раненым работникам предоставляется возможность лечения и реабилитации в ведущих клиниках. Чтобы помочь демобилизованным сотрудникам и их семьям психологически и юридически, Райф использует платформу "Розумію", которая предоставляет доступ к консультациям профильных специалистов. Ветераны также используют пакет медицинского страхования с повышенным классом.

Программа "Сміливі 2.0". Поддержка ветеранский бизнес. Выращивание зеленых культур, с. Галущинцы. Фото: пресс-служба

Банк открыт для найма ветеранов, в том числе людей с инвалидностью, обеспечивая комфортные и безбарьерные условия труда.

В ноябре 2024 года Райффайзен Банк совместно с волонтерским проектом "Як ти, брате?" и военным психологом Антоном Семеновым разработали руководство "Тактична комунікація для бізнесу: клієнтський сервіс під час війни". Он помогает поддерживать высокий уровень клиентского сервиса во время войны. Каждый желающий сможет найти пособие в отделении банка: прочесть или взять с собой бесплатно.

В рамках поддержки ветеранов компания активно инвестирует в медицинскую помощь. Благодаря сотрудничеству с клиниками "Оберіг", "Добробут" и Superhumans финансируются реконструктивно-пластические операции по дальнейшему протезированию и реабилитации ветеранов с минно-взрывными ранениями.

Еще одним важным направлением стала поддержка ветеранского предпринимательства. Одной из таких инициатив является грантовая программа "Сміливі", начатая агропромхолдингом "Астарта-Киев" в партнерстве с Райффайзен Банком в 2022 году. Программа помогает ветеранам, членам их семей, внутренне перемещенным лицам и малому бизнесу реализовывать новые бизнес-идеи. Участники получают гранты на развитие бизнеса, проходят обучение по основам предпринимательства и привлечению инвестиций.

За три волны программы Райффайзен Банк уже выделил 20 млн грн, что позволило профинансировать 103 ветеранских и 64 малых бизнеса. В январе 2025 года стартовала четвертая волна, предлагающая победителям гранты до 280 тысяч гривен, стажировку на агропредприятиях "Астарты-Киев" и обучение в ведущих вузах страны.

Для повышения финансовой инклюзии банк разработал специальную карточку "Бдячність" для военных, ветеранов и их семей. Она предлагает бесплатное обслуживание, льготные условия для перевода и снятия средств. Карта предоставляет доступ к скидкам в сетях магазинов, аптек и других партнеров банка. Заказать ее можно в отделениях банка или через приложение.