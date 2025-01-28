Райф разом з Україною: як банк допомагає людям і економіці у складні часи

"ТОП-100" розповідає про ініціативи, які запустив Райффайзен Банк, щоб допомогти українцям, військовим і підтримати економіку країни.

"Разом з Україною" — це про реальні дії, про підтримку людей та економіки країни у найскладніші часи. Від гуманітарних ініціатив до допомоги бізнесу, Райффайзен Банк ставить людей та країну на перше місце. Від лютого 2022 року його програми охопили мільйони українців, а сума підтримки перевищує мільярд гривень.

Христина Кудрява, офіцерка Національної гвардії України, у відділенні Райффайзен Банку. Фото: прес-служба

Основні напрями допомоги Райффайзен Банку:

облаштування укриттів у навчальних закладах;

лікування та протезування постраждалих від війни;

підтримка ветеранських та малих бізнесів;

всебічна допомога дітям;

гуманітарна допомога задля запобігання продовольчій та екологічній кризам.

Інвестиція у майбутнє

Одним із ключових напрямів благодійної діяльності Райффайзен Банку стала підтримка освіти та безпека дітей під час навчання. Адже попри виклики війни освіта залишається фундаментом та однією з найважливіших інвестицій у майбутнє України.

Чимало освітніх закладів не відновили звичні офлайн-заняття через відсутність укриттів, обладнаних відповідно до норм ДСНС. Аби повернути українським дітям можливість здобувати освіту очно у максимально безпечних умовах, у 2022 році створили програму "Захисток: Безпечна освіта" за ініціативи KSE Foundation та за підтримки Міносвіти України. Райффайзен Банк став найбільшим донором цієї ініціативи, виділивши 40 млн грн.

Укриття в українській школі до облаштування в межах програми "Захисток: безпечна освіта". Фото: прес-служба

Мета програми — облаштувати укриття у школах і дитячих садках України. Станом на грудень 2024 року завдяки програмі облаштовано 97 укриттів у навчальних закладах, що дозволило 36 тис. дітей повернутися до очного навчання. У перспективі програма планує облаштувати укриття у 300 закладах по всій Україні.

Особливу увагу в межах проєкту приділяють школам на прикордонних та деокупованих територіях, де найвищий ризик обстрілів і частота повітряних тривог. Наприклад, у Чернігівській області Райф допоміг облаштувати укриття у Холминській школі, що за 34 км від кордону з РФ, та Лосинівській опорній школі, яка приймає дітей із восьми сусідніх населених пунктів та є прихистком для переселенців із Донецької, Луганської та Херсонської областей. Цього року школи відновили очний формат, що дозволило понад 600 учням повернутися до офлайн-навчання.

Укриття після ремонту. Фото: прес-служба

У вересні 2024 року стартувала ініціатива "За-хист-ок", спрямована на підтримку дітей у сільській місцевості. Дослідження PISA-2022 виявило, що підлітки із сіл суттєво відстають від своїх однолітків у містах. У математиці, читанні та природничих дисциплінах різниця в успішності еквівалентна чотирьом-п’яти рокам навчання. Ці дані засвідчують критичну потребу у створенні безпечних та якісних освітніх умов у селах.

Герої серед нас: адаптація, підтримка, нові можливості для ветеранів

Повертаючись із фронту, ветерани стикаються з новими викликами — адаптацією до цивільного життя, пошуком роботи та відновленням свого фізичного і ментального здоров’я. Аби допомогти ветеранам знайти своє місце у цивільному житті, Райффайзен Банк створює комплексні програми підтримки, що допомагають будувати нові можливості та інтегруватися у суспільство.

Банк першим в Україні запровадив посаду Veteran Officer. Цей фахівець має полегшити адаптацію військових до корпоративного середовища. Завдяки впровадженню комплексної програми реінтеграції Райф увійшов до топ-25 роботодавців, дружніх до ветеранів.

Сьогодні спільнота ветеранів банку налічує 25 колег, які повернулися з лав ЗСУ або приєдналися до команди з ринку праці. Компанія також зберігає робочі місця для 245 мобілізованих співробітників та виплатила їм понад 248 млн грн середньої зарплати.

Пораненим працівникам надається можливість лікування та реабілітації у провідних клініках. Щоб допомогти демобілізованим співробітникам та їхнім родинам психологічно та юридично, Райф використовує платформу "Розумію", яка надає доступ до консультацій профільних спеціалістів. Ветерани також користуються пакетом медичного страхування із підвищеним класом.

Програма "Сміливі 2.0". Підтримка ветеранського бізнесу. Вирощування зелених культур, с. Галущинці. Фото: прес-служба

Банк відкритий для наймання ветеранів, зокрема людей з інвалідністю, забезпечуючи комфортні та безбарʼєрні умови праці. Банк зробив 157 своїх відділень інклюзивними та зосередив увагу на підготовці персоналу до взаємодії з ветеранами.

У листопаді 2024 року Райффайзен Банк спільно з волонтерським проєктом "Як ти, брате?" та військовим психологом Антоном Семеновим розробили посібник "Тактична комунікація для бізнесу: клієнтський сервіс під час війни". Він допомагає підтримувати високий рівень клієнтського сервісу під час війни. Кожен охочий зможе знайти посібник у відділенні банку: прочитати або взяти з собою безкоштовно.

У межах підтримки ветеранів компанія активно інвестує у медичну допомогу. Завдяки співпраці з клініками "Оберіг", "Добробут" і Superhumans фінансуються реконструктивно-пластичні операції для подальшого протезування та реабілітації ветеранів із мінно-вибуховими пораненнями.

Ще одним важливим напрямом стала підтримка ветеранського підприємництва. Однією з таких ініціатив є грантова програма "Сміливі", започаткована агропромхолдингом "Астарта-Київ" у партнерстві з Райффайзен Банком у 2022 році. Програма допомагає ветеранам, членам їхніх сімей, внутрішньо переміщеним особам та малому бізнесу реалізовувати нові бізнес-ідеї. Учасники отримують гранти на розвиток бізнесу, проходять навчання з основ підприємництва та залучення інвестицій.

За три хвилі програми Райффайзен Банк вже виділив 18 млн грн, що дозволило профінансувати 103 ветеранські та 64 малі бізнеси, створити понад 700 робочих місць. На початку 2025 року стартує четверта хвиля, орієнтована лише на підтримку ветеранів та їхніх сімей.

Для підвищення фінансової інклюзії банк розробив спеціальну картку "Вдячність" для військових, ветеранів та їхніх сімей. Вона пропонує безкоштовне обслуговування, пільгові умови для переказів і зняття коштів. Картка надає доступ до знижок у мережах магазинів, аптек та інших партнерів банку. Замовити її можна у відділеннях банку або через застосунок.