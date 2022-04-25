Роскомнадзор заблокировал в РФ самый популярный в мире шахматный сайт

На территории Российской Федерации стал недоступен один из самых популярных в мире шахматных сайтов chess.com.

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Как сообщает сайт Роскомнадзора (РКН), доступ к двум страницам сайта заблокирован из-за опубликованной информации о ситуации на территории Украины.

Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ. В данный момент сайт в России недоступен.

По данным правозащитной организации "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной информации, ограничение доступа к двум страницам сайта с информацией о происходящем на территории Украины началось 23 апреля.

В "Роскомсвободе" отмечают, что ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Telegram-канале призвал РКН заблокировать этот ресурс.

Chess.com – сайт для игры в шахматы онлайн, форум, шахматная социальная сеть, а также одноимённая компания, владеющая данным сайтом.

Согласно данным Alexa.com, является самым популярным шахматным сайтом в мире. На нем зарегистрированы более 28 млн пользователей.

Ранее в Российской Федерации стал недоступен сайт правозащитной организации Human Rights Watch.

Напомним, Роскомнадзор 4 марта принял решение полностью заблокировать Facebook в России.

В ведомстве заявили, что это решение стало ответной мерой на “дискриминацию” российских СМИ со стороны других стран. Кроме этого, перестала работать соцсеть Twitter.

В свою очередь YouTube заблокировал доступ в Украине к каналам ряда российских государственных СМИ, в частности "Первого канала", "России 24", "России 1", РИА Новости, телеканала Министерства обороны "Звезда", а также медиагруппы РБК.

Источник фото: ua.depositphotos.com