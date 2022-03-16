Slack и Mailchimp начали блокировать пользователей из РФ

Корпоративный мессенджер Slack и сервис почтовых рассылок Mailchimp начали блокировать аккаунты пользователей в Российской Федерации.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает Axios, блокировка аккаунтов Slack в России последовала вслед за санкциями, внедренными против РФ материнской компанией Salesforce.

По информации издания, перед этим ряд российских организаций пожаловались на то, что их аккаунты были полностью заблокированы без предупреждения. Это лишило возможности скачать и сохранить любые данные.

В Axios отмечают, что заблокировали аккаунты в основном тех организаций, на которые распространяются прямые санкции. Условия таких санкций требуют немедленного прекращения без предупреждения.

В частности, среди отзывов в App Store и Google Play есть заявления о закрытии аккаунтов российского Сбербанка.

"Slack должен принять меры по соблюдению санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановление действия учетных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом", – говорится в заявлении компании.

При этом в Slack утверждают, что информация российских пользователей не удаляется. Санкционные компании не смогут получить доступ к своим пространствам, по крайней мере, до тех пор, пока ограничительные меры не будут сняты.

В свою очередь действие всех учетных записей пользователей из России приостановила также владелец сервиса почтовых рассылок Mailchimp компания Intuit.

"Хотя у Intuit нет существенного бизнеса в России и Украине с точки зрения доходов или цепочки поставок, в поддержку жителей Украины мы приостанавливаем действие всех учетных записей клиентов в России. Мы также отказываемся от всех сборов для текущих клиентов в Украине до дальнейшего уведомления", – сообщили в компании.

Intuit обещает выделить 1 млн долларов Агентству ООН по делам беженцев на поддержку украинского народа.

Кроме того, в рамках программы Intuit We Care & Give Back компания планирует удвоить пожертвования сотрудников в поддержку усилий по оказанию помощи.

Напомним, Россия постепенно закрывается от мировых социальных платформ. Ранее Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать Facebook в России. В ведомстве заявили, что это решение стало ответной мерой на “дискриминацию” российских СМИ со стороны других стран.

Позднее генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать Meta (Facebook, Instagram) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

В Госдуме страны-агрессора также не исключают, что в России заблокируют доступ к YouTube.