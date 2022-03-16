Slack та Mailchimp почали блокувати користувачів з РФ

Корпоративний месенджер Slack та сервіс поштових розсилок Mailchimp почали блокувати акаунти користувачів у Росії.

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Як повідомляє Axios, блокування акаунтів Slack в Росії пішло слідом за санкціями, запровадженими проти РФ материнською компанією Salesforce.

За інформацією видання, перед цим низка російських організацій поскаржилася на те, що їхні облікові записи були повністю заблоковані без попередження. Це позбавило можливості завантажити та зберегти будь-які дані.

В Axios зазначають, що заблокували акаунти, в основному тих організацій, на які поширюються прямі санкції. Умови таких санкцій вимагають негайного припинення без попередження.

Зокрема, серед відгуків у App Store та Google Play є заяви про закриття акаунтів російського Ощадбанку.

"Slack має вжити заходів щодо дотримання санкційних норм у США та інших країнах, де ми працюємо, включаючи призупинення дії облікових записів у деяких випадках без попереднього повідомлення відповідно до закону", — йдеться у заяві компанії.

При цьому в Slack стверджують, що інформація російських користувачів не видаляється. Санкційні компанії не зможуть отримати доступ до своїх просторів, принаймні, доки обмежувальні заходи не будуть зняті.

У свою чергу дію всіх облікових записів користувачів із Росії призупинила також власник сервісу поштових розсилок Mailchimp компанія Intuit.

"Хоча Intuit не має суттєвого бізнесу в Росії та Україні з точки зору доходів або ланцюжка поставок, на підтримку жителів України ми зупиняємо дію всіх облікових записів клієнтів у Росії. Ми також відмовляємося від усіх зборів для поточних клієнтів в Україні до подальшого повідомлення", – повідомили у компанії.

Intuit обіцяє виділити 1 млн. доларів Агентству ООН у справах біженців на підтримку українського народу.

Крім того, в рамках програми Intuit We Care & Give Back компанія планує подвоїти пожертвування співробітників на підтримку зусиль з надання допомоги.

Нагадаємо, Росія поступово закривається від світових соціальних платформ. Раніше Роскомнагляд ухвалив рішення повністю заблокувати Facebook у Росії. У відомстві заявили, що це рішення стало заходом у відповідь на “дискримінацію” російських ЗМІ з боку інших країн.

Пізніше генпрокуратура РФ звернулася до суду з вимогою визнати Meta (Facebook, Instagram) екстремістською організацією та заборонити її діяльність у Росії.

У Держдумі країни-агресора також не відкидають, що в Росії заблокують доступ до YouTube.