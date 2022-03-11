"Экстремистская организация": в России вслед за Facebook могут заблокировать Instagram

Вслед за Facebook в России могут заблокировать и вторую соцсеть корпорации Марка Цукерберга Meta — Instagram. Компанию Meta хотят признать экстремистской организацией.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать Meta (Facebook, Instagram) экстремистской организацией и запретить её деятельность в России.

В случае приятия судом положительного решения деятельность компании и всех ее продуктов будет запрещена на территории России.

Также генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram и закрыла свой аккаунт в этой соцсети.

Депутат Госдумы Хинштейн написал запрос в компанию Meta с требованием официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении в соцсетях призывов к насилию в отношении российских военных.

Хинштейн считает, что Instagram надо будет заблокировать в РФ, если Meta подтвердит или откажется комментировать данную информацию.

Напомним, пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах разрешили призвать к насилию против российских солдат в контексте вторжения в Украину. Соцсети временно разрешили использовать выражения в форме "смерть российским оккупантам".

Отметим, Россия постепенно закрывается от мировых социальных платформ. Ранее Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать Facebook в России. В ведомстве заявили, что это решение стало ответной мерой на “дискриминацию” российских СМИ со стороны других стран.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.