"Екстремістська організація": у Росії слідом за Facebook можуть заблокувати Instagram

Слідом за Facebook у Росії можуть заблокувати і другу соцмережу корпорації Марка Цукерберга Meta – Instagram. Компанію Meta хочуть визнати екстремістською організацією.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що генпрокуратура РФ звернулася до суду з вимогою визнати Meta (Facebook, Instagram) екстремістською організацією та заборонити її діяльність у Росії.

У разі прийняття судом позитивного рішення діяльність компанії та її продуктів буде заборонена біля Росії.

Також генпрокуратура вимагає від Роскомнагляду обмежити доступ до Instagram і закрила свій аккаунт у цій соцмережі.

Депутат Держдуми Хінштейн написав запит до компанії Meta з вимогою офіційно підтвердити або спростувати інформацію про дозвіл у соцмережах закликів до насильства щодо російських військових.

Хінштейн вважає, що Instagram треба буде заблокувати в РФ, якщо Meta підтвердить чи відмовиться коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах дозволили закликати до насильства проти російських солдатів у контексті вторгнення в Україну. Соцмережі тимчасово дозволили використати висловлювання у формі "смерть російським окупантам".

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Зазначимо, що Росія поступово закривається від світових соціальних платформ. Раніше Роскомнагляд ухвалив рішення повністю заблокувати Facebook у Росії. У відомстві заявили, що це рішення стало заходом у відповідь на “дискримінацію” російських ЗМІ з боку інших країн.