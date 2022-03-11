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"Екстремістська організація": у Росії слідом за Facebook можуть заблокувати Instagram
Слідом за Facebook у Росії можуть заблокувати і другу соцмережу корпорації Марка Цукерберга Meta – Instagram. Компанію Meta хочуть визнати екстремістською організацією.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що генпрокуратура РФ звернулася до суду з вимогою визнати Meta (Facebook, Instagram) екстремістською організацією та заборонити її діяльність у Росії.
У разі прийняття судом позитивного рішення діяльність компанії та її продуктів буде заборонена біля Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також генпрокуратура вимагає від Роскомнагляду обмежити доступ до Instagram і закрила свій аккаунт у цій соцмережі.
Депутат Держдуми Хінштейн написав запит до компанії Meta з вимогою офіційно підтвердити або спростувати інформацію про дозвіл у соцмережах закликів до насильства щодо російських військових.
Хінштейн вважає, що Instagram треба буде заблокувати в РФ, якщо Meta підтвердить чи відмовиться коментувати цю інформацію.
Нагадаємо, користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах дозволили закликати до насильства проти російських солдатів у контексті вторгнення в Україну. Соцмережі тимчасово дозволили використати висловлювання у формі "смерть російським окупантам".
В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.
Зазначимо, що Росія поступово закривається від світових соціальних платформ. Раніше Роскомнагляд ухвалив рішення повністю заблокувати Facebook у Росії. У відомстві заявили, що це рішення стало заходом у відповідь на “дискримінацію” російських ЗМІ з боку інших країн.