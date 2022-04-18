В РФ заблокировали сайт правозащитной организации Human Rights Watch

В Российской Федерации стал недоступен сайт правозащитной организации Human Rights Watch.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает "Интерфакс", ресурс заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за статьи о зверствах российской армии на территории Украины.

В агентстве отмечают, что согласно универсальному сервису Роскомнадзора блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничивается доступ к одной из страниц сайта HRW по требованию Генпрокуратуры от 12 апреля.

Согласно данным Роскомнадзора, полностью ресурс не блокируется. В то же время в "Интерфаксе" заявили, что сайт использует сетевой протокол https.

Следовательно, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ. В настоящее время сайт недоступен полностью.

Стоит отметить, что 8 апреля Министерство юстиции РФ закрыло в России представительство HRW, а также еще 14 иностранных неправительственных организаций, в том числе Amnesty International, фонда Карнеги и фонда Генриха Бёлля.

Напомним, Роскомнадзор 4 марта принял решение полностью заблокировать Facebook в России.

В ведомстве заявили, что это решение стало ответной мерой на “дискриминацию” российских СМИ со стороны других стран. Кроме этого, перестала работать соцсеть Twitter.

В свою очередь YouTube заблокировал доступ в Украине к каналам ряда российских государственных СМИ, в частности "Первого канала", "России 24", "России 1", РИА Новости, телеканала Министерства обороны "Звезда", а также медиагруппы РБК.