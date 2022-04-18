У РФ заблокували сайт правозахисної організації Human Rights Watch

У Російській Федерації став недоступний сайт правозахисної організації Human Rights Watch.

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Як повідомляє "Інтерфакс", ресурс заблокований на вимогу Генеральної прокуратури РФ через статтю про звірства російської армії на території України.

В агентстві зазначають, що згідно з універсальним сервісом Роскомнагляду блокувань сторінок і сайтів, в РФ обмежується доступ до однієї зі сторінок сайту HRW на вимогу Генпрокуратури від 12 квітня.

За даними Роскомнагляду, повністю ресурс не блокується. У той же час в "Інтерфаксі" заявили, що сайт використовує мережевий протокол https.

Отже, блокування однієї зі сторінок призводить до недоступності всього сайту на території РФ . В даний час сайт повністю недоступний.

Варто зазначити, що 8 квітня Міністерство юстиції РФ закрило в Росії представництво HRW, а також ще 14 іноземних неурядових організацій, у тому числі Amnesty International, фонду Карнегі та фонду Генріха Бьолля.

Нагадаємо, Роскомнагляд 4 березня ухвалив рішення повністю заблокувати Facebook у Росії.

У відомстві заявили, що це рішення стало заходом у відповідь на “дискримінацію” російських ЗМІ з боку інших країн. Окрім цього, перестала працювати соцмережа Twitter.

У свою чергу YouTube заблокував доступ до каналів низки російських державних ЗМІ, зокрема "Першого каналу", "Росії 24", "Росії 1", РІА Новини, телеканалу Міністерства оборони "Зірка", а також медіагрупи РБК.