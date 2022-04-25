Роскомнагляд заблокував у РФ найпопулярніший у світі шаховий сайт

На території Російської Федерації став недоступний один із найпопулярніших у світі шахових сайтів chess.com.

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Як повідомляє сайт Роскомнагляду (РКН), доступ до двох сторінок сайту заблоковано через опубліковану інформацію про ситуацію на території України.

Оскільки сайт використовує мережевий протокол https, блокування однієї зі сторінок призводить до недоступності всього сайту на території РФ. На даний момент сайт у Росії недоступний.

За даними правозахисної організації "Роскомсвобода", яка робить вивантаження з реєстру забороненої інформації, обмеження доступу до двох сторінок сайту з інформацією про те, що відбувається на території України, почалося 23 квітня.

У "Роскомсвободі" зазначають, що Раніше російський гросмейстер Сергій Карякін у своєму Telegram-каналі закликав РКН заблокувати цей ресурс.

Chess.com – сайт для гри в шахи онлайн, форум, шахова соціальна мережа, а також однойменна компанія, що володіє цим сайтом.

За даними Alexa.com, є найпопулярнішим шаховим сайтом у світі. На ньому зареєстровано понад 28 млн користувачів.

Раніше в Росії став недоступний сайт правозахисної організації Human Rights Watch.

Нагадаємо, Роскомнагляд 4 березня ухвалив рішення повністю заблокувати Facebook в Росії.

У відомстві заявили, що це рішення стало заходом у відповідь на “дискримінацію” російських ЗМІ з боку інших країн. Окрім цього, перестала працювати соцмережа Twitter.

У свою чергу YouTube заблокував доступ до каналів низки російських державних ЗМІ, зокрема "Першого каналу", "Росії 24", "Росії 1", РІА Новини, телеканалу Міністерства оборони "Зірка", а також медіагрупи РБК.

Джерело фото: ua. depositphotos. com