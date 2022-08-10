Спортивные санкции: Украина добилась изоляции российского футбола на международном уровне

С началом открытой военной агрессии России против Украины, весь цивилизованный футбольный мир сразу определился на чьей стороне. Многие футбольные матчи с тех пор прошли по разным уголкам мира в поддержку Украины, в то время как международное футбольное присутствие России сошло на нет.

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Украинская ассоциация футбола во главе с президентом, членом Исполкома УЕФА Андреем Павелко с первых дней войны развернула коммуникационный дипломатический фронт на уровне УЕФА и ФИФА, что привело к принятию исторических футбольных санкций.

Андрей Павелко, президент Украинской ассоциации футбола

"Уверен, что решение об отстранении российских команд (от международных соревнований, – ред.) даст всей Европе и миру еще один очень важный сигнал о том, что агрессия против нашего государства обязательно будет наказана", – говорил Павелко.

Сегодня международное давление на врага на футбольном фронте усиливается.

В частности, из-за агрессии РФ ФИФА еще на год продлила срок приостановки контрактов легионеров из Украины и России, что позволяет игрокам, тренерам возможность тренироваться, играть, получать зарплату одновременно защищая украинские клубы и способствует выезду иностранных игроков и тренеров из России.

В РФ настолько болезненно отреагировали на этот шаг, что жаловались будто бы их "давят".

В общем, за время войны Украине удалось добиться беспрецедентных футбольных антироссийских санкций:

· российские клубы исключили из еврокубков;

· российскую сборную отстранили от всех стыковых матчей за участие в ЧМ в Катаре, а также от выступлений в Лиге наций;

· заявки России на проведение Евро-2028/2032 были признаны УЕФА неприемлемыми;

· результаты разных сборных РФ в группах отбора на молодежное Евро, на ЧМ-2023 - аннулированы и т.д.

И хотя россияне пытались оспорить отстранение их клубов и сборной от международных турниров, успеха в этом не имели. Спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) апелляционную жалобу РФ отклонил, оставив все санкции в силе.

Обоснование такого решения CAS, очевидно, готовилось при участии аргументов, предоставленных и украинской стороной, в частности, юристами Украинской ассоциации футбола.

Добавим, что УАФ помимо прочего, готовится также взыскать с России нанесенный ущерб, вследствие разрушения ракетами агрессора объектов спортивной инфраструктуры.

По словам Андрея Павелко, иск будет направлен в Европейский суд по правам человека. Его уже готовят к сотрудничеству с международными юридическими и аудиторскими партнерами.

Президент УАФ выражает уверенность в том, что поданные в ЕСПЧ и международные суды обращения "обязательно будут победными, и мы возместим ущерб, нанесенный РФ нашему украинскому футболу".

Напомним, несмотря на войну, УАФ готовится восстановить УПЛ и сделать это планирует ко Дню независимости Украины.