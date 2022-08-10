Спортивні санкції: Україна домоглася ізоляції російського футболу на міжнародному рівні

З початком відкритої військової агресії Росії проти України, весь цивілізований футбольний світ одразу визначився на чиєму він боці. Багато футбольних матчів з тих пір пройшли по різних куточках світу на підтримку України, в той час, як міжнародна футбольна присутність Росії зійшла нанівець.

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Українська асоціація футболу на чолі з президентом, членом Виконкому УЄФА Андрієм Павелко із перших днів війни розгорнула комунікаційний дипломатичний фронт на рівні УЄФА та ФІФА, що призвело до прийняття історичних футбольних санкцій.

Андрій Павелко, президент Української асоціації футболу

"Упевнений, що рішення про усунення російських команд (від міжнародних змагань, - ред.) дасть усій Європі та світу ще один дуже важливий сигнал про те, що агресія проти нашої держави обов’язково буде покарана", - говорив Павелко.

Сьогодні міжнародний тиск на ворога на футбольному фронті надалі посилюється.

Зокрема, через агресію РФ, ФІФА ще на рік продовжила термін призупинки контрактів легіонерів з України і Росії, що дозволяє гравцям, тренерам можливість тренуватися, грати, отримувати зарплату одночасно захищаючи українські клуби та сприяє виїзду іноземних гравців й тренерів з Росії.

В РФ настільки болісно відреагували на цей крок, що жалілися буцімто їх "душать".

Загалом, за час війни, Україні вдалося домогтися безпрецедентних футбольних антиросійських санкцій:

· російські клуби виключили з єврокубків;

· російську збірну відсторонили від усіх стикових матчів за участь у ЧС в Катарі, а також від виступів у Лізі націй;

· заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 були визнані УЄФА неприйнятними;

· результати різних збірних РФ у групах відбору на молодіжне Євро, на ЧС-2023 - анульовані, тощо.

І хоч росіяни намагалися оскаржити відсторонення їх клубів та збірної від міжнародних турнірів, успіху в цьому не мали. Спортивний арбітраж в Лозанні (CAS) апеляційну скаргу РФ відхилив, залишивши усі санкції в силі.

Обґрунтування такого рішення CAS, вочевидь, готувалося за участі аргументів наданих і українською стороною, зокрема, юристами Української асоціації футболу.

Додамо, що УАФ окрім іншого, готується також стягнути з рф завдані збитки, внаслідок руйнування ракетами агресора об’єктів спортивної інфраструктури.

За словами Андрія Павелка, позов буде скеровано до Європейського суду з прав людини. Його вже готують у співпраці з міжнародними юридичними та аудиторськими партнерами.

Президент УАФ висловлює упевненість в тому, що подані до ЄСПЛ та міжнародних судів звернення "обов’язково будуть переможними, і ми відшкодуємо збитки, які завдала рф нашому українському футболу".

Нагадаємо, попри війну УАФ готується відновити УПЛ і зробити це планує до Дня незалежності України.