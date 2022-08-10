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Категорія
Суспільство
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Спортивні санкції: Україна домоглася ізоляції російського футболу на міжнародному рівні

Спортивні санкції: Україна домоглася ізоляції російського футболу на міжнародному рівні

З початком відкритої військової агресії Росії проти України, весь цивілізований футбольний світ одразу визначився на чиєму він боці. Багато футбольних матчів з тих пір пройшли по різних куточках світу на підтримку України, в той час, як міжнародна футбольна присутність Росії зійшла нанівець.

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Українська асоціація футболу на чолі з президентом, членом Виконкому УЄФА Андрієм Павелко із перших днів війни розгорнула комунікаційний дипломатичний фронт на рівні УЄФА та ФІФА, що призвело до прийняття історичних футбольних санкцій.

Фото 2 — Спортивні санкції: Україна домоглася ізоляції російського футболу на міжнародному рівні
Андрій Павелко, президент Української асоціації футболу

"Упевнений, що рішення про усунення російських команд (від міжнародних змагань, - ред.) дасть усій Європі та світу ще один дуже важливий сигнал про те, що агресія проти нашої держави обов’язково буде покарана", - говорив Павелко.

Сьогодні міжнародний тиск на ворога на футбольному фронті надалі посилюється.

Зокрема, через агресію РФ, ФІФА ще на рік продовжила термін призупинки контрактів легіонерів з України і Росії, що дозволяє гравцям, тренерам можливість тренуватися, грати, отримувати зарплату одночасно захищаючи українські клуби та сприяє виїзду іноземних гравців й тренерів з Росії.

В РФ настільки болісно відреагували на цей крок, що жалілися буцімто їх "душать".

Фото 3 — Спортивні санкції: Україна домоглася ізоляції російського футболу на міжнародному рівні

Загалом, за час війни, Україні вдалося домогтися безпрецедентних футбольних антиросійських санкцій:

·       російські клуби виключили з єврокубків;

·       російську збірну відсторонили від усіх стикових матчів за участь у ЧС в Катарі, а також від виступів у Лізі націй;

·       заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 були визнані УЄФА неприйнятними;

·       результати різних збірних РФ у групах відбору на молодіжне Євро, на ЧС-2023 - анульовані, тощо.

І хоч росіяни намагалися оскаржити відсторонення їх клубів та збірної від міжнародних турнірів, успіху в цьому не мали. Спортивний арбітраж в Лозанні (CAS) апеляційну скаргу РФ відхилив, залишивши усі санкції в силі.

Обґрунтування такого рішення CAS, вочевидь, готувалося за участі аргументів наданих і українською стороною, зокрема, юристами Української асоціації футболу.

Додамо, що УАФ окрім іншого, готується також стягнути з рф завдані збитки, внаслідок руйнування ракетами агресора об’єктів спортивної інфраструктури.

За словами Андрія Павелка, позов буде скеровано до Європейського суду з прав людини. Його вже готують у співпраці з міжнародними юридичними та аудиторськими партнерами.

Президент УАФ висловлює упевненість в тому, що подані до ЄСПЛ та міжнародних судів звернення "обов’язково будуть переможними, і ми відшкодуємо збитки, які завдала рф нашому українському футболу".

Нагадаємо, попри війну УАФ готується відновити УПЛ і зробити це планує до Дня незалежності України.

Автор:
Світлана Манько