Стартовала регистрация на главный марафон страны

Киевский марафон Несокрушимости , который в этом году состоится 1 октября, открыл регистрацию на забеги.

С 2010 года Киевский марафон Run Ukraine ежегодно проходил в центре столицы, собирая на стартах десятки тысяч участников. Год полномасштабного вторжения стал первым в истории, когда он не свершился. Но 1 октября 2023 года украинские бегуны снова выйдут на старты Киевского марафона впервые при поддержке ПриватБанка.

По соображениям безопасности трасса мероприятия будет пролегать по Трухановому острову, там же будут точки старта и финиша.

Участники Киевского марафона Несокрушимости смогут принять участие в главном старте мероприятия – 42 км, а также попробовать свои силы на меньших дистанциях: 21 км, 10 км и 5 км. Финееры каждой дистанции получат медали главного марафона страны.

50% прибыли из стартовых взносов с железной медалью, а также 100% от суммы "с виртуальной медалью" будет передано на закупку военной техники для ВСУ через UNITED24, государственную фандрейзинговую платформу.

Также стать участником Киевского марафона Несокрушимости можно дистанционно, преодолев свою дистанцию в любой точке мира.

Регистрация на оффлайн-и онлайн-дистанции проходит на сайте kyivmarathon.org

Регистрация на детские забеги и Ветеранскую десятку для участников русско-украинской войны будет открыта позже.

СПРАВКА

ПриватБанк – крупнейший государственный банк Украины. На сегодняшний день в банке обслуживаются более 18 миллионов активных клиентов, а всего его услугами пользуются 70% украинцев. Банк является лидером в розничном сегменте и активно внедряет услуги малого и среднего бизнеса, имеет мощную цифровую экосистему и разветвленную сеть отделений, банкоматов, терминалов самообслуживания, POS-терминалов по всей территории страны.

Работа ПриватБанка направлена на развитие экономики Украины, поддержку украинцев и украинского бизнеса во время войны. Берем и делаем!

Run Ukraine — организатор самых масштабных беговых мероприятий Украины. С 2010 года компания провела более 50 международных соревнований для любителей бега и спортивных энтузиастов. Миссия Run Ukraine — организовывать спортивно-массовые события высочайшего уровня, вдохновлять и мотивировать людей бегом.