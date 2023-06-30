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Стартувала реєстрація на головний марафон країни
Київський марафон Незламності, який цьогоріч відбудеться 1 жовтня, відкрив реєстрацію на забіги.
З 2010 року Київський марафон від Run Ukraine щорічно проходив у центрі столиці, збираючи на стартах десятки тисяч учасників. Рік повномасштабного вторгнення став першим в історії, коли він не відбувся. Але 1 жовтня 2023 року українські бігуни знову вийдуть на старти Київського марафону — вперше за підтримки ПриватБанку.
З міркувань безпеки траса заходу пролягатиме Трухановим островом, там же будуть точки старту та фінішу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Учасники Київського марафону Незламності зможуть взяти участь у головному старті заходу — 42 км, а також спробувати свої сили на менших дистанціях: 21 км, 10 км та 5 км. Фінішери кожної дистанції здобудуть медалі головного марафону країни.
50% прибутку із стартових внесків із залізною медаллю, а також 100% від суми "з віртуальною медаллю" буде передано на закупівлю військової техніки для ЗСУ через UNITED24, державну фандрейзингову платформу.
Також стати учасником Київського марафону Незламності можна дистанційно, подолавши свою дистанцію в будь-якій точці світу.
Реєстрація на офлайн — та онлайн-дистанції проходить на сайті kyivmarathon.org
Реєстрація на дитячі забіги та Ветеранську десятку для учасників російсько-української війни буде відкрита пізніше.
ДОВІДКА
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Run Ukraine — організатор наймасштабніших бігових заходів України. З 2010 року компанія провела понад 50 міжнародних змагань для любителів бігу та спортивних ентузіастів. Місія Run Ukraine — організовувати спортивно-масові події найвищого рівня, надихати та мотивувати людей займатися бігом.