Суд отменил арест имущества родственников экс-министра энергетики Ставицкого по делу о "Межигорье"

Вышгородский районный суд Киевской области отменил арест имущества родственников бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

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Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на определение суда от 6 ноября.

Отмечается, что из-под ареста освобождены квартиры, земельные участки, а также возвращаются ювелирные изделия в общей сложности 270 позиций.

Сына экспосадовца Станислава Ставицкого отменили арест из шести квартир, пяти машиномест и двух гаражей. У жены экс-чиновника Елены Ставицкой отменен арест из четырех квартир. Также ей должны вернуть 24 700 долларов и многочисленные ювелирные украшения и бижутерию, признанные вещественными доказательствами и переданные в государственное хранилище.

Кроме того, из-под ареста освобождается имущество, зарегистрированное на тещу Валентину Ушакову, — квартира, земельный участок, коттедж, шесть машиномест.

Отцу Ставицкого возвращают 20 наручных часов и 14 запонок, два нагрудных знака — с Ярославом Мудрым и Георгием Победоносцем, изъяты в марте 2014-го. Хотя известно, что отец Ставицкого хранил в квартире по месту обыска гораздо больше имущества — 4,8 млн долларов и килограммы золота в слитках. Но эта часть имущества под арестом не оказалась и ее местонахождение неизвестно.

Дело Ставицкого

Имущество семьи Ставицкого с 2014 года было арестовано по делу о завладении объектами комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", где обустроил резиденцию экс-президент Украины Виктор Янукович.

Напомним, что, по версии обвинения, Межигорье вывели из государственной собственности еще в 2007 году при президентстве Виктора Ющенко Организаторами сделки считались председатель правления НАК "Надра Украины Эдуард Ставицкий", а также эксдиректор ООО "Мединвесттрейд" Павел Литовченко и нотариус.

Сначала имущество, стоимостью более полумиллиарда, изъяли из управления Государственного управления делами с передачей в уставный капитал НАК "Недра Украины", а затем его обменяли под видом равноценного на имущество ООО "Мединвесттрейд" стоимостью около 33 млн грн. Затем фактическим владельцем "Межигорья" стал Виктор Янукович. В свою очередь, Ставицкий при президенте Януковиче стал министром энергетики и угольной промышленности.

21 июня 2024 года Вышгородский райсуд освободил Ставицкого и приватного нотариуса Юлию Ткаченко от уголовной ответственности по срокам давности. Это стало возможным после того, как Ставицкий со своим адвокатом принял участие в судебном заседании по видеосвязи с помощью системы EasyCon.

Последние 10 лет Ставицкий был объявлен в розыск и расследование в его отношении проводилось заочно.

Адвокат объяснял суду, что Ставицкий еще в 2014 году вместе с семьей уехал на постоянное проживание в Израиль и это прокуратуре хорошо известно. Ставицкий не находился в международном розыске, но в отношении него разрешили специальное досудебное расследование и заочно избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Основанием для закрытия дела стало то, что с момента совершения преступления прошло 15 лет.

Обвинительный акт по делу "Межигорье" был направлен в суд в 2018 году. Святошинский районный суд Киева вернул его прокурору, потому что Ставицкому и еще одному обвиняемому, находящимся за границей, не вручены копии обвинительного акта.

В 2020 дело повторно передали в суд, но уже в Вышгородский. В 2021 году коллегия судей снова вернула обвинительный акт прокурору. Суд сослался на то, что фактические обстоятельства обвинения, якобы, изложены непоследовательно, не указаны мотивы и цели преступления, а также не определен предмет преступления. Кроме того, суд не убедился, что Ставицкий и еще один обвиняемый, находящиеся за границей, осведомлены о предъявленных им обвинениях и что им направлены в порядке международной правовой помощи копии обвинительного акта.