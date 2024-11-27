Суд скасував арешт майна родичів ексміністра енергетики Ставицького у справі про "Межигірʼя"

Вишгородський районний суд Київської області скасував арешт майна родичів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

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Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу суду від 6 листопада.

Зазначається, що з-під арешту звільнені квартири, земельні ділянки, а також повертаються ювелірні вироби в загальній кількості 270 позицій.

Сину експосадовця Станіславу Ставицькому скасували арешт із шести квартир, пʼяти машиномісць і двох гаражів. У дружини експосадовця Олени Ставицької скасовано арешт із чотирьох квартир. Також їй мають повернути 24 700 доларів і численні ювелірні прикраси та біжутерію, які були визнані речовими доказами і передані до державного сховища.

Крім того, з-під арешту звільняється майно, зареєстроване на тещу Валентину Ушакову, — квартира, земельна ділянка, котедж, шість машиномісць. Їй повертають численні прикраси, в тому числі три чоловічі годинники — це, начебто памʼять від покійного чоловіка.

Батьку Ставицького повертають 20 наручних годинників і 14 запонок, два нагрудні знаки — з Ярославом Мудрим і Георгієм Побідоносцем, вилучені в березні 2014-го. Хоча відомо, що батько Ставицького зберігав у квартирі за місцем обшуку значно більше майна — 4,8 млн доларів і кілограми золота в злитках. Але ця частина майна під арештом не опинилася і її місцезнаходження невідоме.

Справа Ставицького

Майно родини Ставицького з 2014 року було заарештоване у справі про заволодіння об’єктами комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", де облаштував собі резиденцію експрезидент України Віктор Янукович.

Нагадаємо, що, за версією обвинувачення, Межигірʼя вивели із державної власності ще у 2007 році, за президентства Віктора Ющенка. Організаторами оборудки вважалися голова правління НАК "Надра України Едуард Ставицький, а також ексдиректор ТОВ "Медінвесттрейд" Павло Литовченко і нотаріус Юлія Ткаченко.

Спочатку майно, вартістю понад пів мільярда, вилучили з управління Державного управління справами з передачею до статутного капіталу НАК "Надра України", а далі його обміняли під виглядом рівноцінного на майно ТОВ "Медінвесттрейд", вартістю близько 33 млн грн. Потім фактичним власником "Межигір’я" став Віктор Янукович, який, ставши президентом, розбудував там свою приватну резиденцію. У свою чергу, Ставицький за часів президента Януковича став міністром енергетики та вугільної промисловості.

21 червня 2024 року Вишгородський райсуд звільнив Ставицького і приватного нотаріуса Юлію Ткаченко від кримінальної відповідальності за строками давності. Це стало можливим після того, як Ставицький зі своїм адвокатом узяли участь у судовому засіданні по відеозвʼязку за допомогою системи EasyCon.

Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно.

Адвокат пояснював суду, що Ставицький ще у 2014-му разом із сімʼєю виїхав на постійне проживання в Ізраїль і це прокуратурі добре відомо. Ставицький не перебував у міжнародному розшуку, але стосовно нього надали дозвіл на спеціальне досудове розслідування і заочно обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підставою для закриття справи стало те, що з моменту вчинення злочину минуло 15 років.

Обвинувальний акт у справі "Межигірʼя" скерували до суду в 2018 році. Святошинський районний суд Києва повернув його прокуророві, бо Ставицькому і ще одному обвинуваченому, які перебувають за кордоном, не вручені копії обвинувального акту.

У 2020-му справу повторно передали до суду, але вже у Вишгородський. У 2021 році колегія суддів знову повернула обвинувальний акт прокуророві. Суд зіславвся на те, що фактичні обставини обвинувачення, нібито, викладені непослідовно, не вказано мотиву та мети злочину, а також не визначено предмет злочину. Крім того, суд не переконався, що Ставицький і ще один обвинувачений, які перебувають за кордоном, обізнані про предʼявлені їм обвинувачення і що їм направлено в порядку міжнародної правової допомоги копії обвинувального акту.