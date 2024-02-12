Убийство заммэра Никополя: полицейские задержали подозреваемого

Полицейские Днепропетровщины задержали подозреваемого в убийстве заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Злоумышленник произвел более 20 выстрелов в потерпевшего и бросил в салон авто гранату, что привело к возгоранию автомобиля и смерти мужчины. После совершения преступления нападающий закопал оружие в лесопосадке и скрывался в съемной квартире, где его и задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 февраля около 9 утра на одной из улиц Никополя неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился 59-летний заместитель городского головы Виталий Журавлев. В результате обстрела он погиб на месте.

Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области, в ходе которых установили адрес помещения, где скрывался нападающий. Уже через несколько дней полицейские задержали фигуранта в съемной квартире вблизи места совершения преступления.

Следствие установило, что 33-летний местный житель в течение четырех месяцев готовился к совершению преступления. В тот день, вооружившись и установив маршрут передвижения, он ждал заместителя мэра. Когда автомобиль жертвы подъехал ближе, фигурант произвел более 20 выстрелов из автоматического оружия и бросил в автомобиль гранату, что привело к возгоранию автомобиля и гибели чиновника. Полицейские установили, что орудие преступления злоумышленник зарыл в лесопосадке. Оружие изъято и направлено на экспертное исследование.

Также в ходе досудебного расследования следователи обнаружили, что подозреваемый вынашивал намерение совершения аналогичных преступлений в отношении других должностных лиц Никополь. В настоящее время эта информация проверяется в рамках уголовного производства.

11 февраля следователями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по п. 5 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Журавлев Виталий Юрьевич был заместителем городского головы Никополя Александра Саюка с 2021 года. Являлся членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" и руководителем Общественного Союза "Никопольцы".