Вбивство заступника мера Нікополя: поліцейські затримали підозрюваного

Поліцейські Дніпропетровщини затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

"Зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув в салон авто гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті чоловіка. Після скоєння злочину нападник закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого близько 9-ї ранку на одній із вулиць Нікополя невідомі особи із вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував 59-річний заступник міського голови Віталій Журавльов. Внаслідок обстрілу він загинув на місці.

Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області, в ході яких встановили адресу помешкання, де переховувався нападник. Вже за декілька днів поліцейські затримали фігуранта в орендованій квартирі поблизу місця скоєння злочину.

Слідство встановило, що 33-річний місцевий мешканець протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину. В той день, озброївшись та встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера. Коли автомобіль жертви під’їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника. Поліцейські встановили, що знаряддя злочину зловмисник закопав в лісопосадці. Зброя вилучена та направлена на експертне дослідження.

Також в ході досудового розслідування слідчі виявили, що підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно інших посадових осіб м. Нікополь. Зараз ця інформація перевіряється в рамках кримінального провадження.

11 лютого слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області зловмиснику повідомлено про підозру за п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Додамо, що Журавльов Віталій Юрійович був заступником міського голови Нікополя Олександра Саюка з 2021 року. Був членом політичної партії Всеукраїнське обʼєднання "Батьківщина" та керівником Громадської Спілки "Нікопольці".