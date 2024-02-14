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Как сообщают СМИ, существует риск прекращения обучения в политехническом лицее НТУУ «КПИ», где воспитывают будущую инженерную элиту и лучших специалистов по технологиям в Украине. Причина 1 киевские власти и НТУУ «КПИ», которые являются учредителями учебного заведения, не могут решить проблему с помещением лицея.

По данным журналистов, история берет начало 15 декабря 2022 года, когда учеников и педагогов 9-11 классов «переселили» из 7-го корпуса КПИ в школу №229. На новой локации им выделили 11 кабинетов, среди которых нет технических помещений, учительского, спортзала, лабораторий. Из-за того, что места мало, то обучение проводят в смешанном формате ежедневно кто-то учится онлайн, а кто-то офлайн. С просьбой выделить дополнительные помещения, обращались к директору Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета Елены Фиданян, но добиться выделения дополнительных помещений не получилось.

Что касается учащихся 5-8 классов политехнического лицея, то они учатся в помещении средней школы по адресу: г. Киев, бульвар Вацлава Гавела 41А. Здесь обучение тоже проводят в смешанном формате (очное обучение через день), ведь в учебном корпусе нет тайника. Учащиеся лицея во время воздушных тревог ходят по 15 мин до укрытия ЗЗСО №67.

Журналисты в своих материалах отмечают, что больше года родители учащихся и учителя ищут выход из ситуации, но их еще больше загоняют в тупик. В частности, недавно стало известно, что началась реорганизация лицея в государственное учебное заведение 1 государственный научный лицей как подразделение университета. Трудовой коллектив и Родительский совет лицея на собрании единогласно выступили против реорганизации.

Сейчас лицей принадлежит к собственности территориального общества города Киева. Реорганизация означает, что лицей лишается статуса юридического лица и статуса коммунального учреждения. Старшую школу хотят сделать структурным подразделением университета, а что будет со средней 1 вообще неизвестно. Также неизвестно, будут ли с работой учителя и где будут учиться с сентября лицеисты.

В лицее действительно воспитывают высококвалифицированных специалистов в области инженерных и технологических наук. Лицеисты получили 94 патента, являются лауреатами стипендии Президента Украины, Киевского городского совета, Киевского городского головы. Выпускник 2022 Игорь Клименко победил на Всемирном конкурсе Global Student Prize.

Сейчас лицей входит в рейтинг лучших заведений среднего образования Украины. Жаль, что у него нет своего помещения, дети – места для учебы, а учителя – места для работы, а есть бездейственные учредители.