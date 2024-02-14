Учні та вчителі одного з провідних ліцеїв Києва можуть опинитися на вулиці , - ЗМІ

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Як повідомляють ЗМІ, існує ризик припиненні навчання в Політехнічному ліцеї НТУУ «КПІ», де виховують майбутню інженерну еліту та найкращих спеціалістів із технологій в Україні. Причина 一 київська влада та НТУУ «КПІ», які є засновниками навчального закладу, не можуть розв’язати проблему з приміщенням ліцею.

За даними журналістів історія бере початок 15 грудня 2022 року, коли учнів та педагогів 9-11 класів «переселили» з 7-го корпусу КПІ в школу №229. На новій локації їм виділили 11 кабінетів, серед яких немає технічних приміщень, вчительської, спортзалу, лабораторій тощо. Через те, що місця мало, то навчання проводять у змішаному форматі 一 щодня хтось вчиться онлайн, а хтось офлайн. З проханням виділити додаткові приміщення зверталися до директора Департаменту освіти та науки виконавчого органу Київської міської ради Олени Фіданян, але домогтися виділення додаткових приміщень не вийшло.

Що стосується учнів 5-8 класів Політехнічного ліцею, то вони навчаються в приміщенні середньої школи за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела 41А. Тут навчання теж проводять у змішаному форматі (очне навчання через день), адже в навчальному корпусі немає сховку. Учні ліцею під час повітряних тривог ходять по 15 хв до укриття ЗЗСО № 67.

Журналісти у своїх матеріалах зазначають, що понад рік батьки учнів та вчителі шукають вихід із ситуації, але їх ще більше заганяють у глухий кут. Зокрема, нещодавно стало відомо, що почалася реорганізація ліцею в державний заклад освіти 一 державний науковий ліцей як підрозділ університету. Трудовий колектив та Батьківська рада ліцею на зборах одноголосно виступили проти реорганізації.

Наразі ліцей належить до власності територіальної громади міста Києва. Реорганізація означає, що ліцей втрачає статус юридичної особи та статус комунального закладу. Старшу школу хочуть зробити структурним підрозділом університету, а що буде з середньою 一 взагалі невідомо. Теж невідомо, чи будуть з роботою вчителі та де будуть вчитися з вересня ліцеїсти.

У ліцеї дійсно виховують висококваліфікованих спеціалістів у царині інженерних і технологічних наук. Ліцеїсти отримали 94 патентів, є лауреатами стипендії Президента України, Київської міської ради, Київського міського голови. Випускник 2022 року Ігор Клименко переміг на Всесвітньому конкурсі Global Student Prize.

Наразі ліцей входить до рейтингу найкращих закладів середньої освіти України. Шкода, що він не має свого приміщення, діти – місця для навчання, а вчителі – місця для роботи, а має бездіяльних засновників.