Украина может сократиться до 26 млн: в ответ бизнесу придется поднять производительность труда втрое

Население Украины может упасть до 26 млн уже к 2030 году, а производительность труда остается на уровне лишь около 20% от ЕС. В этих условиях компаниям придется резко менять модели работы – иначе экономика не выдержит.

Мы не вернемся к "стабильности" в ее привычном, комфортном понимании. Если кажется, что сейчас просто "сложные времена", которые нужно переждать – это опасная иллюзия. Начиная с 2020 года глобальная экономика вошла в режим рекордной турбулентности: основные индексы глобальной неопределенности (GEPU, WUI и WTUI) один за другим бьют исторические максимумы.

Еще в 2017 году мы описали этот период турбулентности перед фазовым переходом – и пока все идет "по плану". Пандемии, техногенные катастрофы, глобальная война, распад мировых систем, экономические кризисы… Фраза, которую я уже 10 лет показываю на слайдах в выступлениях – "Будет хуже" – все еще актуальна. Но.

Но – на то это и турбулентность, что она к чему-то ведет – собственно, к новым договоренностям, новым экономическим моделям, новой системе мирового права.

Так кто станет архитекторами Нового мира?

Мир A-World и украинская аномалия

Мир стал A-World – пространством, где побеждают те, кто овладел тремя "А": Adaptability (адаптивность), Agility (ловкость) и Accountability (ответственность). Для украинского бизнеса этот контекст еще более жесткий. Мы работаем в условиях "идеального шторма": полномасштабная война, мобилизация, разрушение энергетики и массовая миграция (депопуляция).

Прогностическая модель Advanter Group дает трезвенный прогноз: по базовому сценарию население Украины может сократиться до 26 миллионов уже к 2030 году. Даже самый вероятный сценарий войны в 2026-2028 годах - "Неустойчивое равновесие", о котором мы говорим в Kyiv Foresight Foundation - это не о покое или возвращении к "Минскам".

Итак, главный урок, для каждого СЕО: в мире ИИ и диджитализации человеческий капитал становится наиболее дефицитным. Больше нет "рынка труда" в привычном понимании – есть настоящая битва за человеческий капитал. На практическом уровне мы уже видим, что 54% компаний в Украине переплачивают за рабочую силу (т.е. неоправданно с экономической точки зрения повышают зарплаты, чтобы удержать людей, хотя при этом теряют в эффективности бизнес-моделей).

В этой новой реальности HR-директор уже давно не сервисная функция, занимающаяся кадрами или атмосферой в офисе. Он становится (должен стать) архитектором системы. Меньше людей – больше производительности. И производительность – это не только эффективность человека. В первую очередь это соответствующая организация бизнеса и бизнес-модель.

А впереди нас ждет роль, которой еще вчера не существовало: HAIRD. Это не просто новое название – это путь для бизнеса не просто выжить в условиях неопределенности, а трансформироваться во что-то значительно более мощное в мире, где появляется пока новая сущность (AI), а дальше и новый субъект (AGI, SI).

Социологическое зеркало: Почему старые HR-стратегии больше не дают эффект

Чтобы строить будущее, нужно снять розовые очки и посмотреть портрет современного украинца. Данные масштабного опроса, проведенного в 2025 году (ALINEA, Центр социальных изменений и поведенческой экономики, Рейтинг), опросив более 10 700 респондентов, показывают картину, которая для многих управленцев может стать холодным душем.

Мы оказались в ловушке патернализма. Это реальная управленческая угроза: 42% граждан имеют высокий уровень ожиданий, что кто-то сверху решит их проблемы. А если добавить тех, у кого этот уровень просто "повышен", мы получим 75% аудитории (при этом лишены патернализма лишь 6% украинцев, при том, что в 2021 году этот показатель был втрое выше).

68% считают, что создание рабочих мест – исключительно забота государства.

62% ждут от нее гарантий достойной жизни.

66% уверены, что трудоустройство молодежи – не рыночный вопрос, а государственная задача.

Не говоря уже, что для большинства украинцев их собственное счастье – это тоже ответственность государства.

Для бизнеса это тоже сигнал: сотрудники подсознательно переносят эти ожидания на работодателя. Сегодня люди ищут у компании не просто зарплату, а безопасность, защиту и развитие. Тот, кто дает это чувство стабильности, удерживает таланты и квалифицированных работников; кто игнорирует – теряет их.

Миграция тоже изменилась. Это не только и не столько бегство от опасности. До 2022 года многие считали, что люди едут за деньгами. Но наш анализ и тогда, и сейчас по методике ценностей Шварца, по нашим собственным методикам доказывает: это ценностная проблема, а не сугубо экономическая. Уезжают те, кто ориентирован на собственное "Я" – власть, развлечения. Остаются те, кто ориентирован на "Мы" – заботу и помощь другим.

Обращаться к "я-ориентированным" молодым талантам языком патриотизма или долга – важное, но мало эффективное дело. Их содержат только конкретные возможности, качество жизни и карьерный драйв здесь и сейчас.

Несколько лет мы пытаемся на уровне руководства государства донести это мнение: украинцы не инвестируют, не рожают и не хотят строить жизнь в Украине не столько из-за опасностей или экономических проблем, сколько из-за отсутствия уверенности в светлых перспективах.

Когда государство не заявляет собственное видение, когда задним числом могут ухудшиться условия для бизнеса, а талант, изобретатель, предприниматель не получает соответствующих возможностей и защиты, то "я-ориентированные" украинцы ищут другое пространство для саморазвития.

Что делать бизнесу, если правительство не ставит в ценность развитие человеческого капитала? Создавать надлежащие условия внутри компаний – тем самым предотвратить экспорт интеллекта. Как? Wellbeing, вовлеченность (OKR, Agile, плоские оргструктуры и т.п.).

Есть и позитив: мы имеем дело с фундаментальным сдвигом в понимании украинцами справедливости. Для 63,6% украинцев справедливость – это не "равенство для всех", а постмодерническое понимание как благосостояние каждого отдельного индивида. Люди больше не желают быть частью серой массы. Они требуют диалога и персонализации индивидуальных карьерных треков и особых условий. Эпоха массовых HR-решений "под копирку" (кто еще помнит что это значит?) официально завершена.

Демографический и ментальный вызов: Почему деньги больше не покупают будущее

Когда мы говорим о демографическом кризисе, бизнес часто мыслит категориями рынка труда. Однако цифры свидетельствуют о гораздо более глубокой, экзистенциальной проблеме. Уровень фертильности в Украине сегодня упал до критических 0,8. И ошибочно полагать, что это вопрос исключительно финансовой незащищенности – только 19% опрошенных назвали деньги главным барьером.

Настоящая причина в другом: 61% украинцев испытывают глубокую обеспокоенность по поводу будущего ребенка в современном мире. Люди ожидают сигнала, что мир вокруг станет хотя бы немного стабильнее, прежде чем давать новую жизнь. Без ощущения этой фундаментальной понятности перспективы никакие государственные выплаты или корпоративные бонусы не разрешат проблему дефицита последующих поколений.

Этот "фоновый" стресс уже начал разъедать производительность работающих здесь и сейчас. Статистика неумолима: только за период с марта 2024 по декабрь 2025 доля работников с плохим психологическим состоянием взлетела с 4,6% до 20,3%. Каждый пятый ваш сотрудник находится в состоянии, делающем эффективную работу физически и ментально невозможной. Это не просто вопрос "заботы о персонале" – это прямая, измеряемая угроза вашему бизнес-результату.

В этой ситуации единственным фундаментом для производительности становится доверие. Мы видим четкую корреляцию: чем выше доверие к институтам, тем выше готовность людей вкладываться в систему. Сегодня "якорем доверия" для общества является ВСУ с показателем 6,02 из 7. Для HR-директора это означает: компания должна стать таким же понятным, надежным и ценностным ориентиром для работника.

Если вы не построите внутри бизнеса пространство доверия и ментального обновления, вы проиграете битву за производительность.

Математика выживания: Почему производительность должна возрасти втрое

Мы подошли к главной экономической проблеме Украины: катастрофически низкой производительности труда. Сегодня она составляет всего около 20% от уровня ЕС. Это наш структурный тупик. Пока количество экономически активного населения тает из-за мобилизации (и укрывательства от нее), эмиграции и демографического старения, мы продолжаем работать по устаревшим моделям.

Прогностическая модель Advanter Group показывает: чтобы просто компенсировать эти потери и обеспечить восстановление страны, производительность труда в Украине должна вырасти минимум в 3 раза к 2035 году. Это не просто "амбициозная цель" со стратегической сессии - математическая необходимость для экономического выживания государства.

Что нас тормозит? Низкий уровень автоматизации, дефицит современных компетенций и прогрессирующее выгорание людей (проблемы с ментальным и физическим здоровьем). Но если мы начнем инвестировать в человеческий капитал, эффект будет поразительным. Центр социальных изменений и поведенческой экономики рассчитал конкретное влияние Стратегии раскрытия экономических возможностей украинцев на ВВП страны:

+0,7% к ВВП дадут системные инвестиции в образование и STEM-дисциплины из-за прямого роста производительности.

+0,4% ВВП принесут цифровые курсы для ветеранов и безработных.

0,3% к ВВП обеспечит модернизация первичной медицины, что сократит нетрудоспособность на 5%.

+0,2% к ВВП – результат внедрения программ ментального здоровья на рабочем месте, способных снизить уровень выгорания на 10%.

Экономический рост Украины больше невозможен за счет "дешевых рабочих рук" или "новых рабочих мест". Оно возможно только через технологический и управленческий скачок. И именно здесь на сцену выходит HR-директор нового типа. Его задача – не "удерживать персонал", а проектировать систему, где каждый человек генерирует в разы больше ценности благодаря новым инструментам, процедурам, бизнес-моделям и смыслам.

HAIRD: Директор будущего и архитектор гибридных миров

Традиционный HR, которым мы его знали – с фокусом на рекрутинг, кадровый учет и организацию корпоративов – уже давно ушел в прошлое. В ближайшие годы большинство кадровых процессов будут автоматизированы. Искусственный интеллект уже сегодня лучше, быстрее и дешевле человека анализирует резюме, проводит первичный онбординг, мониторит настроения в команде и многое другое.

Но есть территория, где алгоритмы не только бессильны – просто более эффективны в реальном взаимодействии с людной: проектирование организаций, управление культурой и воспитание лидеров. Именно здесь рождается HAIRD (Human + AI Resource Director) – человек, управляющий не просто штатом, а гибридными командами, где люди и AI-агенты работают бок о бок.

CEO будущего уже не покупают "HR-процессы" – они покупают бизнес-результаты. Поэтому HAIRD берет на себя четыре критические роли архитектора:

Архитектор производительности. Он больше не говорит абстрактно о "вовлечении". Он знает точную стоимость потери каждого специалиста, рассчитывает ROI программ развития и строит системы, где каждый процесс измеряется математически.

Архитектор талантов. Его задача – сформировать новую генерацию лидеров для 100 000+ готовящихся к масштабированию украинских компаний. Это работа с ветеранами, возвращение эмигрантов и построение траекторий раскрытия потенциала для каждого.

Архитектор культуры ответственности. Он должен вылечить организацию от патернализма. Его цель – изменить управленческую парадигму с "ожидания решений сверху" культурой партнерства, где каждый берет на себя ответственность за результат.

Архитектор адаптивности. В A-World выживает не самый сильный, а тот, кто меняется быстрее среды. HAIRD проектирует такую структуру компании, которая способна мгновенно перестраиваться под грядущие вызовы.

HAIRD – это не технический специалист, это самая "человеческая" роль в организации, использующей технологические инструменты. Он проектирует зоны ответственности: AI-агентам отдает повторяющуюся аналитику и данные, а за людьми оставляет ответственность за эмпатию, стратегическое мышление и принятие решений в зонах высокой неопределенности.

Это управление гибридной реальностью, где каждое решение ИИ должно быть прозрачным и объясняемым, а критические точки контроля – "human-in-the-loop" – всегда остаются за человеком.

План действий на 2026 год: Как не проиграть будущее

Переход от HRD к HAIRD не произойдет по волшебству Claude, но он уже начался. Для украинского бизнеса 2026 год должен стать временем предельной концентрации на адаптивности. Внутренний troubleshooting и кризисное управление теперь не досадные инциденты, а нормальный рабочий режим.

Что конкретно должен сделать владелец и его HAIRD сегодня?

Оптимизация через интеллект: Сохранить компактную команду из наиболее эффективных людей, одновременно делегируя рутину AI-агентам.

Новая нормальность работы: Окончательно легитимизировать смешанные и отдаленные форматы – это больше не временная мера, а стандарт эффективного управления.

Партнерское вознаграждение: Переходить на модели участия в доходе, минимизируя фиксированную часть и стимулируя общую ответственность за результат.

Плоские структуры: Жесткая иерархия сегодня – это тормоз, убивающий скорость принятия решений.

Wellbeing как норма: Помнить, что 70% сотрудников в подавленном психологическом состоянии – это риск катастрофы для производительности.

Станет ли победа Победой?

Тимоти Снайдер метко заметил: "Украина заново учит мир как чувствовать". Я бы добавил: сегодня мы учим мир, как быть эффективными в условиях максимальной неопределенности – и не просто держать удар, а трансформироваться во время столкновения с негативной реальностью.

Мы должны осознать: настоящее восстановление страны – это не только бетонные стены или восстановленная инфраструктура. Это, прежде всего, восстановление наших компаний, новых управленческих систем и, что самое важное, культуры ответственности и производительности.

Впереди у нас значительный вызов: 100 000+ предприятий должно не просто восстановиться, а радикально масштабироваться, диджитализироваться и выйти на глобальные рынки.

В этом процессе именно HAIRD – архитектор человеческого капитала – может стать архитектором большого восстановления. Человек, сочетающий несокрушимость украинского характера с возрастающими возможностями искусственного интеллекта.

Вопрос только в том, кто первым осознает это и начнет действовать. Те компании, которые инвестируют в роль HAIRD и построят гибридные команды уже сегодня, получат конкурентное преимущество, которое будет очень трудно догнать. Это инвестиция, что принесет максимальную отдачу – и каждому отдельному бизнесу, и всей Украине.