Уменьшение выбросов парниковых газов, сокращение использования пластика и поддержка женщин: компания Mars отчитывалась о результатах 2021 года

В недавно опубликованном отчете "Плана устойчивого развития" производитель представил основные результаты своей деятельности в пределах нескольких направлений. Среди них забота об экологии, обеспечении потребителей здоровой пищей и содействии развитию предпринимательских навыков у женщин.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Основные инициативы компании Mars по сохранению окружающей среды направлены на сокращение использования природных ресурсов и уменьшение загрязнения окружающей среды. Согласно отчету, в 2021 году использование воды снизилось на 24%, выбросы парниковых газов на 6,1%, а 72% энергии поступало из возобновляемых источников (если сравнить с показателями производителя за 2015 год).

Компания также планирует снизить количество пластика в упаковке своей продукции на 30%. По результатам прошлого года из фирменной упаковки удалено почти три тысячи метрических тонн пластика. Производитель постоянно работает над тем, чтобы материалы для упаковки товаров можно использовать повторно, перерабатывать или компостировать.

В 2021 году компания Mars обеспечила потребителям 4,3 млрд. порций здоровой пищи. Это на 300 млн больше, чем годом ранее. Предполагается, что указанный показатель вырастет до 5,5 млрд. в 2025 году. Кроме того, производитель, в сотрудничестве с благотворительными организациями, предоставил более 23 млн безвозмездных обедов.

Еще одно направление, в котором работает Mars, – улучшение жизни женщин, вовлеченных в цепь производства и поставки продукции. В частности, более 41 тыс. женщин приняли участие в программе по развитию навыков предпринимательства и увеличению собственного дохода.

Mars также поддерживает сотрудников и фермеров, предоставляя различные инструменты для умножения их сбережений и улучшения условий труда.

Подробнее о результатах за 2021 год и долгосрочных планах компании в разных направлениях можно узнать по ссылке.