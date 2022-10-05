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Зменшення викидів парникових газів, скорочення використання пластику й підтримка жінок: компанія Mars звітувала про результати 2021 року
У нещодавно опублікованому звіті "Плану сталого розвитку" виробник презентував основні результати своєї діяльності в межах кількох напрямків. Серед них — турбота про екологію, забезпечення споживачів здоровою їжею та сприяння розвитку підприємницьких навичок у жінок.
Основні ініціативи компанії Mars щодо збереження довкілля спрямовані на скорочення використання природних ресурсів і зменшення забруднення навколишнього середовища. Згідно зі звітом, у 2021 році використання води знизилося на 24%, викиди парникових газів — на 6,1%, а 72% енергії надходило з відновлюваних джерел (якщо порівняти з показниками виробника за 2015 рік).
Компанія також планує зменшити кількість пластику в пакуванні своєї продукції на 30%. За тогорічними результатами з фірмового пакування видалено майже три тисячі метричних тонн пластику. Виробник постійно працює над тим, щоб матеріали для пакування товарів можна було використовувати повторно, переробляти або компостувати.
У 2021 році компанія Mars забезпечила споживачів 4,3 млрд порцій здорової їжі. Це на 300 млн більше, ніж на рік раніше. Передбачається, що вказаний показник зросте до 5,5 млрд у 2025 році. Окрім того, виробник, у співпраці з благодійними організаціями, надав більш ніж 23 млн безоплатних обідів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ще один напрямок, у якому працює Mars, — покращення життя жінок, залучених у ланцюг виробництва й постачання продукції. Зокрема, понад 41 тис. жінок взяли участь у програмі з розвитку навичок підприємництва і збільшення власного доходу.
Mars також підтримує співробітників і фермерів, надаючи різні інструменти для примноження їхніх заощаджень та покращення умов праці.
Детальніше про результати за 2021 рік і довгострокові плани компанії в різних напрямках можна дізнатися за посиланням.