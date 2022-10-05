Зменшення викидів парникових газів, скорочення використання пластику й підтримка жінок: компанія Mars звітувала про результати 2021 року

У нещодавно опублікованому звіті "Плану сталого розвитку" виробник презентував основні результати своєї діяльності в межах кількох напрямків. Серед них — турбота про екологію, забезпечення споживачів здоровою їжею та сприяння розвитку підприємницьких навичок у жінок.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Основні ініціативи компанії Mars щодо збереження довкілля спрямовані на скорочення використання природних ресурсів і зменшення забруднення навколишнього середовища. Згідно зі звітом, у 2021 році використання води знизилося на 24%, викиди парникових газів — на 6,1%, а 72% енергії надходило з відновлюваних джерел (якщо порівняти з показниками виробника за 2015 рік).

Компанія також планує зменшити кількість пластику в пакуванні своєї продукції на 30%. За тогорічними результатами з фірмового пакування видалено майже три тисячі метричних тонн пластику. Виробник постійно працює над тим, щоб матеріали для пакування товарів можна було використовувати повторно, переробляти або компостувати.

У 2021 році компанія Mars забезпечила споживачів 4,3 млрд порцій здорової їжі. Це на 300 млн більше, ніж на рік раніше. Передбачається, що вказаний показник зросте до 5,5 млрд у 2025 році. Окрім того, виробник, у співпраці з благодійними організаціями, надав більш ніж 23 млн безоплатних обідів.

Ще один напрямок, у якому працює Mars, — покращення життя жінок, залучених у ланцюг виробництва й постачання продукції. Зокрема, понад 41 тис. жінок взяли участь у програмі з розвитку навичок підприємництва і збільшення власного доходу.

Mars також підтримує співробітників і фермерів, надаючи різні інструменти для примноження їхніх заощаджень та покращення умов праці.

Детальніше про результати за 2021 рік і довгострокові плани компанії в різних напрямках можна дізнатися за посиланням.