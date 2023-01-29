Умер автор легендарного стиха "Два кольори" Дмитрий Павлычко

В воскресенье, 29 января, на 93 году из жизни ушел украинский поэт-шестидесятник, дипломат, политик, один из авторов Акта провозглашения независимости Украины, автор легендарного стихотворения "Два кольори" Дмитрий Павлычко.

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Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером умер Дмитрий Павлычко. Мне только об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя. Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич", - написал Сидоржевский.

Одним из самых известных его работ является легендарное стихотворение, написанное в 1965-м:

"Два кольори, мої два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба.

Два кольори, мої два кольори,

Червоне – то любов, а чорне – то журба".



Он принадлежит к поэтам-шестидесятникам, выступавшим в защиту национального языка и культуры, свободы художественного творчества во времена СССР. Такая деятельность интеллигенции выходила за рамки дозволенного и вызвала недовольство советской власти. Поэтому с конца 1962 г. началось массированное давление на нонконформистскую интеллигенцию, из-за года начала репрессий эта группа поэтов и называется шестидесятниками.

Александр Билаш и Дмитрий Павлычко. Фото: westnews.info

Павлычко имел яркую выраженную позицию, был активным общественным деятелем. В частности, в период с конца 1980-х и начале 1990-х занимал должность председателя Общества украинского языка имени Тараса Шевченко, стал одним из основателей "Демократичної партії України" и "Народного Руху України".