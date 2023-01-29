Помер автор легендарного вірша "Два кольори" Дмитро Павличко

В неділю, 29 січня, на 93 році з життя пішов український поет-шістдесятник, дипломат, політик, один із авторів Акту проголошення незалежності України, автор легендарного вірша "Два кольори" Дмитро Павличко.

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Про це в Facebook повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

"Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам'ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу", - написав Сидоржевський

Одним із найвідоміших його робіт є легендарний вірш, написаний у 1965-му:

"Два кольори, мої два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба.

Два кольори, мої два кольори,

Червоне – то любов, а чорне – то журба".

Він належить до поетів-шістдесятників, які виступали на захист національної мови і культури, свободи художньої творчості в часи СРСР. Така діяльність інтелегенції виходила за рамки дозволеного та викликала незадоволення радянської влади. Тому з кінця 1962 року почався масований тиск на нонконформістську інтелігенцію, через рік початку репресій ця група поетів і називається шістдесятниками.

Олександр Білаш та Дмитро Павличко. Фото: westnews.info

Павличко мав яскраву виражену позицію, був активним громадським діячем. Зокрема, в період з кінця 1980-х та на початку 1990-х обіймав посаду голови Товариства української мови імені Тараса Шевченка, став одним із засновників Демократичної партії України і Народного Руху України.

З жовтня 1995 до травня 1998 року Павличко був послом України в Словацькій Республіці, а в період з весни 1999 року по лютий 2002 року - Польщі. Завдяки його клопотанню в центрі Варшави в березні 2002 року було споруджено пам'ятник Тарасу Шевченку.

Крім того, у 1990-1994, 1998-1999, а також у 2005-2006 роках він був народним депутатом.