Умер бывший глава Закарпатской и Луганской ОГА Геннадий Москаль

17 марта на 73 году жизни скончался бывший народный депутат, а также эксчельник Закарпатской и Луганской областных государственных администраций Геннадий Москаль.

Об этом сообщили нардепы Николай Княжицкий и Алексей Гончаренко.

Отмечается, что Москаль скончался после тяжелой болезни.

"Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым...", - написал Княжицкий.

Геннадий Москаль: что о нем известно

Геннадий Геннадьевич Москаль – украинский политик, генерал-лейтенант милиции в отставке. Он родился 11 декабря 1950 года.

С 1975 года работал в органах внутренних дел, дослужился до заместителя министра внутренних дел в 2005 году. 2007 недолго был заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Был народным депутатом Украины от фракции партии "Батькивщина". В 2011-2013 входил в состав политической партии "Фронт Змін", однако после ее вливания в "Батькивщину" перешел с другими однопартийцами в новую партию, получив место в политическом совете "Батькивщины".

С 2007 – народный депутат Украины VI и VII созывов, с декабря 2012 года первый заместитель председателя комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В 2019 году снова баллотировался в Верховную Раду, но проиграл "слуге народа" Алексею Кузнецову.

Занимал должности главы Луганской областной государственной администрации (2005–2006, 2014–2015); руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации (2015), председателя Закарпатской областной государственной администрации (2001-2002, 2015-2019).