Помер колишній очільник Закарпатської і Луганської ОДА Геннадій Москаль

17 березня на 73 році життя помер колишній народний депутат, а також ексочільник Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій Геннадій Москаль.

Про це повідомили нардепи Микола Княжицький та Олексій Гончаренко.

Зазначається, що Москаль помер після важкої хвороби.

"Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою…", - написав Княжицький.

Геннадій Москаль: що про нього відомо

Геннадій Геннадійович Москаль – український політик, генерал-лейтенант міліції у відставці. Він народився 11 грудня 1950 року.

З 1975 року працював у органах внутрішніх справ, дослужився до заступника міністра внутрішніх справ у 2005 році. 2007 року недовго був заступником голови Служби безпеки України.

Був народним депутатом України від фракції партії "Батьківщина". У 2011–2013 входив до складу політичної партії "Фронт Змін", однак після її вливання до "Батьківщини" перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді "Батьківщини".

З 2007 – народний депутат України VI та VII скликань, з грудня 2012 перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. У 2019 році знову балотувався до Верховної Ради, але програв "слузі народу" Олексію Кузнєцову.

Обіймав посади голови Луганської обласної державної адміністрації (2005–2006, 2014–2015); керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (2015), голови Закарпатської обласної державної адміністрації (2001–2002, 2015–2019).