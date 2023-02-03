Умер модельер Пако Рабанн – легенда мира моды и парфюмерии

Дизайнер испанского происхождения, наиболее известный своими дизайнерскими решениями по использованию металла в создании одежды и парфюмерией, основатель собственного дома моды Paco Rabanne Пако Рабанн умер в возрасте 88 лет в Британии.

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Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на представителей испанской группы Puig, контролирующей лейбл Paco Rabanne.

Рабанн начал свою карьеру, создавая украшения для Givenchy, Dior и Balenciaga. В 1966 году он основал собственный дом моды Paco Rabanne, а в 1968 году начал сотрудничать с парфюмерной компанией Puig.

В том же году зеленое платье от Rabanne надела Джейн Фонда в научно-фантастическом фильме "Барбарелла".

Наряд Джейн Фонды в фильме "Барбарелла" создал Пако Рабанн. Фото: KEYSTONE

Рабанн решил уйти на пенсию в 1999 году и его модный бизнес был приостановлен, пока его не возродила в 2011 году испанская группа Puig.