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Помер модельєр Пако Рабан — легенда світу моди та парфумерії
Дизайнер іспанського походження, найбільш відомий своїми дизайнерськими рішеннями щодо використання металу в створенні одягу та парфумами, засновник власного будинку моди Paco Rabanne Пако Рабан помер у віці 88 років в Британії.
Про це повідомило видання Reuters з посиланням на представників іспанської групи Puig, яка контролює лейбл Paco Rabanne.
Рабан розпочав свою кар’єру, створюючи прикраси для Givenchy, Dior і Balenciaga. У 1966 році він заснував власний будинок моди Paco Rabanne, а в 1968 році почав співпрацювати з парфумерною компанією Puig.
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Рабан вирішив піти на пенсію в 1999 році, і його модний бізнес було призупинено, поки його не відродила в 2011 році іспанська група Puig.