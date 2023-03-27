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Общество
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В Днепре во время воздушной тревоги раздался звук взрыва

В Днепре во время воздушной тревоги раздался звук взрыва
В Днепре во время воздушной тревоги раздался звук взрыва

В Днепре во время объявленной воздушной тревоги был слышен звук взрыва. Информация о том, было ли это связано с вражескими обстрелами, пока отсутствует.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Кроме Днепра воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как сообщил глава области Сергей Лысак, сегодня вечером, около 20.00, российская армия атаковала Никопольский район, Днепропетровской области. Обстреляла из БПЛА сам Никополь и Марганецкую общину. Пострадал 51-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.