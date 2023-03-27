У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав звук вибуху

У Дніпрі під час оголошеної повітряної тривоги було чутно звук вибуху. Інформація про те, чи було це пов'язано з ворожими обстрілами наразі відсутня.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Окрім Дніпра, повітряна тривога оголошена в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як повідомив очільник області Сергій Лисак, сьогодні ввечері, близько 20.00 російська армія атакувала Нікопольсьокий район, Дніпропетровської області. Обстріляла з БПЛА сам Нiкополь та Марганецьку громаду. Постраждав 51-рiчний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.