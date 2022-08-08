В Германии меняют правила пребывания для украинских беженцев

Правительство Германии вводит учет времени пребывания в стране. Правила меняются с 1 сентября, сообщили в Федеральном совете. Будут учитываться все дни пребывания, начиная с 24 февраля. Украинцы, которые находятся в Германии более 90 дней, должны получить статус временной защиты или покинуть страну на следующие 90 дней.

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Украинцы, приехавшие после 1 сентября, смогут легально находиться в стране в течение 90 дней без необходимости подавать заявление на статус временной защиты. Регистрация для граждан Украины будет открыта на протяжении всего времени войны.

Напомним, что вместе с тем, по оценкам Конфедерации работодателей Украины (КРУ), потери государственного и местных бюджетов Украины по итогам 2023 года могут превысить 70 млрд грн, если с доходов украинских беженцев (физлиц) будут взимать налоги органы стран, принявших граждан Украины.

Дело в том, что с 26 августа вынужденные переселенцы, уехавшие из Украины после 24 февраля, могут автоматически получить статус налоговых резидентов стран, в которых они находятся. Это означает, что налоги с полученных в Украине доходов будут направляться в бюджеты стран, где находятся такие переселенцы.