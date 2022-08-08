У Німеччині змінюють правила перебування для українських біженців

Уряд Німеччини запроваджує облік часу перебування в країні. Правила змінюються з 1 вересня, повідомили у Федеральній раді. Враховуватимуться всі дні перебування, починаючи з 24 лютого. Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів.

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Українці, які прибудуть після 1 вересня, зможуть легально перебувати в країні протягом 90 днів без необхідності подавати заяву на статус тимчасового захисту. Реєстрацію для громадян України буде відкрито протягом усього часу війни.

Нагадаємо, що разом із тим за оцінками Конфедерації роботодавців України (КРУ), втрати державного та місцевих бюджетів України з підсумками 2023 року можуть перевищити 70 млрд грн, якщо з доходів українських біженців (фізосіб) будуть стягувати податки органи країн, які прийняли громадян України.

Справа в тому, що з 26 серпня вимушені переселенці, які виїхали з України після 24 лютого, можуть автоматично отримати статус податкових резидентів країн, в яких вони знаходяться. Це означатиме, що податки з отриманих в Україні доходів, будуть спрямовуватись в бюджети країн, де перебувають такі переселенці.